60cm de neige fraîche Le nord-est des Etats-Unis gère les suites de la tempête

ATS

24.2.2026 - 22:54

Le nord-est des Etats-Unis continue de faire face mardi aux conséquences de la tempête de neige d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé la zone depuis dimanche, avec plus de 300'000 foyers encore privés d'électricité et de nombreuses écoles fermées.

Une femme déblaie sa voiture à Cranston, dans l'Etat de Rhode Island. Avec celui du Massachusetts, ce sont les Etats qui ont été les plus touchés, avec plus de 90 cm de neige tombés par endroits.
Une femme déblaie sa voiture à Cranston, dans l'Etat de Rhode Island. Avec celui du Massachusetts, ce sont les Etats qui ont été les plus touchés, avec plus de 90 cm de neige tombés par endroits.
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 22:54

24.02.2026, 22:55

Plus de 60 cm de poudreuse ont recouvert une grande partie de la région entre dimanche soir et lundi soir.

Les zones côtières au sud de Boston, dans les Etats du Massachusetts et du Rhode Island, ont été particulièrement affectées, avec plus de 90 cm tombés par endroits, selon les services météorologiques du pays. Dans cette partie de la Nouvelle-Angleterre, les déplacements de véhicules non essentiels sont encore interdits et les écoles fermées mardi.

Dans la matinée, près de 240'000 foyers étaient privés d'électricité dans le Massachusetts, 36'000 dans le New Jersey et 20'000 dans le Delaware, selon le site spécialisé PowerOutage.com.

La veille, le nombre de foyers impactés a atteint 650'000 au plus fort de la tempête, marquée aussi par des bourrasques de vent dépassant les 100 km/h.

Quelque 2000 vols étaient annulés et près de 1000 retardés dans le pays mardi, principalement à l'aéroport de Boston et ceux de New York. Plus de 9000 vols ont déjà été annulés dimanche et lundi.

Les transports en commun demeurent aussi perturbés, avec certaines liaisons ferroviaires coupées et d'autres déviées, notamment dans le New Jersey et l'Etat de New York.

«Scandaleux et punissable». La police new-yorkaise enquête sur l'attaque de boules de neige contre ses agents

«Scandaleux et punissable»La police new-yorkaise enquête sur l'attaque de boules de neige contre ses agents

Pas d'édition du Boston Globe

Pour la première fois en 153 ans, le Boston Globe n'a pas distribué son édition quotidienne mardi en raison des conditions qui «rendaient impossibles l'impression et la livraison du journal», selon un article publié sur son site web.

A New York, où la neige a rapidement commencé à fondre depuis la veille avec la montée des températures, l'école a repris normalement après un exceptionnel jour de fermeture des classes en raison des intempéries.

Le maire de la ville Zohran Mamdani a de nouveau lancé un appel pour recruter des volontaires pour aider à déneiger les rues, payés 30 dollars de l'heure. Plus d'un millier d'entre eux ont déjà été engagés et sont à l'oeuvre depuis la tempête.

Alors qu'une vingtaine de personnes sont mortes lors d'une précédente vague de froid cet hiver, l'élu a également rappelé que des refuges d'urgence étaient ouverts dans toute la ville. Quelque 250 sans-abris y ont été placés depuis samedi par les autorités, a-t-il précisé dans un communiqué.

Des averses de neige, dans des proportions toutefois bien moindres sont de nouveau attendues sur le nord-est des Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi.

