Les attractions touristiques les plus décevantes au monde

Il y a des sites touristiques que les voyageurs doivent absolument voir. Lorsqu'ils ne sont pas si impressionnants en réalité, la déception est grande. Un classement montre les plus grands pièges à touristes.

Qui ne connaît pas cette situation ? Pendant les vacances, tu visites un site touristique que tu voulais voir depuis longtemps et que tu attendais avec impatience. Lorsque tu te trouves enfin devant, l'attraction n'est pas aussi géniale que tu le pensais et la déception est d'autant plus grande.

La liste des attractions touristiques du monde entier que les voyageurs doivent absolument avoir visitées au moins une fois dans leur vie est interminable. Mais nombre de ces attractions, présentées comme des incontournables, ne tiennent pas leurs promesses et laissent un arrière-goût amer.

C'est pourquoi Preply s'est donné pour mission de mettre en garde les voyageurs. Dans un classement, la plate-forme d'apprentissage des langues montre quelles attractions se révèlent être des pièges à touristes. Pour ce faire, les évaluations de plus de 81 attractions connues et appréciées dans le monde ont été analysées et comparées. Afin de démasquer les plus gros freins, les mots «surestimé», «décevant» et «piège à touristes» ont été explicitement recherchés.

Preply a mis en parallèle les sites touristiques les moins stressants. Un lieu en Suisse se retrouve sur le trône.

Times Square, Checkpoint Charlie et la Tour Eiffel occupent les premières places.

Lors d'un voyage à New York, il ne faut en aucun cas manquer une visite de Times Square. La place, où se croisent Broadway et la Septième Avenue, attirerait 330 000 touristes par jour. Entouré d'enseignes lumineuses clignotantes, il y règne une grande animation. De nombreux visiteurs jugent toutefois Times Square «surestimé» et «insuffisant».

La deuxième place est occupée par Checkpoint Charlie à Berlin. Selon de nombreux touristes, celui-ci serait non seulement «décevant», mais aussi «petit». Voici un aperçu des 20 sites touristiques les plus décevants au monde.

Les attractions touristiques les plus décevantes au monde Times Square à New York, États-Unis (1761 évaluations négatives)

Checkpoint Charlie à Berlin, Allemagne (1425 évaluations négatives)

Tour Eiffel à Paris, France (1291 avis négatifs)

La petite sirène à Copenhague, Danemark (1248 avis négatifs)

Las Ramblas à Barcelone, Espagne (1203 avis négatifs)

Manneken Pis à Bruxelles, Belgique (1154 avis négatifs)

Blue Lagoon à Reykjavík, Islande (1096 avis négatifs)

Walk of Fame à Los Angeles, Etats-Unis (1032 avis négatifs)

London Eye à Londres, Royaume-Uni (1028 avis négatifs)

Guinness Storehouse à Dublin, Irlande (1009 avis négatifs)

Parc Güell à Barcelone, Espagne (986 avis négatifs)

Musée du Louvre à Paris, France (859 avis négatifs)

Horloge de la mairie de Prague, République tchèque (764 avis négatifs)

Place d'Espagne à Rome, Italie (672 avis négatifs)

Sagrada Família à Barcelone, Espagne (630 avis négatifs)

Marché Ben Thanh à Hô Chi Minh-Ville (621 avis négatifs)

Colisée à Rome, Italie (596 avis négatifs)

Nyhavn à Copenhague, Danemark (547 avis négatifs)

Djemaa el Fna à Marrakech, Maroc (547 avis négatifs)

Victoria Peak à Hong Kong (533 avis négatifs) Montre plus

Le lac de Cauma tient ses promesses

Afin de diffuser quelques bonnes nouvelles, la plate-forme d'apprentissage des langues a également désigné les sites touristiques les moins décevants. Le gagnant de ce classement est le lac de Cauma dans les Grisons.

Dans les Grisons, l'eau du lac de Cauma est aussi claire en vrai que sur les photos. IMAGO/Wirestock

L'eau y est effectivement aussi claire que sur les photos - le plan d'eau est idyllique. Malheureusement, le lac de Cauma est depuis un certain temps envahi par les touristes d'un jour. Entre-temps, l'entrée est payante. Une tentative de lutter contre le tourisme de masse.