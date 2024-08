Ces vers plats visqueux se propagent en Suisse

Le ver plat invasif se répand de plus en plus en Suisse et représente une menace sérieuse pour les espèces indigènes. Sans ennemis naturels, ces envahisseurs visqueux venus d'outre-mer se multiplient à grande vitesse.

Un exemplaire adulte du ver plat sud-américain Obama nungara. Le cocon fraîchement déposé a un diamètre de 4,8 millimètres et est de couleur rougeâtre. Photo : Pierre Gros/Wikimedia

Jenny Keller

Avec leur corps lisse et leur apparence gluante, les vers plats n'éveillent pas la sympathie. Leur surnom de «vers tueurs» ne contribue pas non plus à la popularité de ces créatures glissantes.

Ces vers font partie des espèces exotiques envahissantes, également appelées néozoaires.

Des représentants dangereux de cette espèce ont déjà été découverts dans les cantons de Thurgovie, de Bâle-Ville et plus récemment à Olten, comme l'a rapporté "20 Minuten".

Des experts tirent la sonnette d'alarme et appellent la population à participer à la lutte.

Les vers plats mangent les espèces indigènes

L'Europe elle-même abrite 28 espèces de vers plats. Mais la véritable menace est représentée par trois espèces invasives en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande ("Caenoplana variegata"), d'Amérique du Sud ("Obama nungara") et du Japon ("Diversibipalium multilineatum").

Ces vers carnivores n'ont presque pas d'ennemis naturels, se nourrissent de préférence de vers de terre, d'escargots et d'arthropodes et «liquéfient leurs proies avec une bouillie enzymatique», comme le rapporte la NZZ.

De plus, comme les trois vers plats peuvent se reproduire presque sans entrave, ils réduisent considérablement aussi bien la population que les sources de nourriture des espèces indigènes. Or, ces dernières sont essentielles pour l'écosystème et la qualité des sols.

Ver plat terrestre envahissant de Nouvelle-Zélande : Caenoplana variegata. Photo : maroondahcitycouncil/Flickr

Alors que les trois espèces invasives de vers plats se multiplient de manière presque incontrôlée, elles déciment les populations des espèces indigènes et les privent de nourriture.

Les autorités cantonales travaillent d'arrache-pied pour empêcher la multiplication incontrôlée de ces espèces invasives et pour stopper leur propagation dans les forêts.

Des œufs de cinq millimètres

Les vers plats voyagent principalement par le biais des plantes en pot importées, des plantes de jardin et de la terre emballée. Ces vers robustes peuvent également passer l'hiver: Cachés dans la terre, ils survivent sans problème à la saison froide.

Pendant la journée, ils cherchent des cachettes sombres et humides, comme sous les pots de fleurs, les nattes ou les films plastiques. On remarque souvent leurs œufs particuliers d'environ cinq millimètres. Ils sont rougeâtres lorsqu'ils viennent d'être pondus, mais deviennent noirs au bout de quelques heures.

Le ver plat japonais (Diversibipalium multilineatum) se propage également en Suisse. Photo : Wikimedia

Les vers plats adultes sont reconnaissables à leur corps lisse et plat, contrairement aux vers de terre qui présentent des rainures.

Attrapez-les tous, mais ne les coupez pas!

Les cas suspects doivent être immédiatement signalés au service cantonal compétent en matière de néobiotes, en indiquant les informations relatives à l'achat et à l'emplacement, indique une fiche d'information du canton de Zurich.

Au moins un ver devrait être congelé comme échantillon, tandis que les autres vers et œufs devraient être collectés et tués.

Les œufs peuvent être écrasés et les vers placés dans un bain d'eau savonneuse. Important: ne coupez en aucun cas les vers, car cela entraînerait leur multiplication. Ils peuvent se régénérer et continuer à vivre en tant que deux parties distinctes.

Pour prévenir ce problème, il convient d'examiner minutieusement les plantes avant l'achat afin de détecter la présence de vers plats. Le dessous des pots, l'intérieur et la zone des racines devraient également être contrôlés régulièrement.

Les «néobiotes» ou «néozoaires» désignent des espèces qui se sont établies avec l'influence de l'homme dans une région où elles n'étaient pas indigènes auparavant. En Suisse et dans les pays voisins, on connaît actuellement une cinquantaine de néozoaires envahissants, sur un total de plus de 1000 espèces exotiques.

En Suisse, il s'agit entre autres du frelon asiatique, du moustique-tigre asiatique, de la moule quagga et du capricorne asiatique.

En comparaison avec d'autres espèces exotiques envahissantes, les vers plats ont pu être relativement bien contrôlés jusqu'à présent.