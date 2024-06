L'idyllique mariage à Majorque a failli ne pas avoir lieu!

Seulement 48 heures avant que Connor et Lauren, deux Britanniques de 29 ans, partagent leurs voeux devant l'autel à Majorque, l'enterrement de vie de garçon a viré au pugilat. Résultat: le marié, son témoin et d'autres invités ont du payer une caution pour être présents au mariage!

Les esprits se sont fortement échauffés lors de l'enterrement de vie de garçon: les participants en sont venus aux mains avec le personnel de l'hôtel sur la plage. Capture d'écran/Mail Online

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Connor, manager immobilier de 29 ans et son amour de jeunesse Lauren, 29 ans également, avaient tout prévu pour une belle cérémonie de mariage. Et la fête était finalement très réussie: ils se sont dit oui dans une ferme reconvertie en hôtel rustique dans la campagne de Majorque.

Mais tout aurait pu être salement gâché par ce qui s'est produit 48 heures avant l'union des tourtereaux, raconte le «Daily Mail». Comme le veut la tradition, les amis de Connor lui ont organisé une fête d'enterrement de vie de garçon.

Les fêtards avaient choisi le beach club très select «Balneario Illetas» pour festoyer une dernière fois avec Connor avant qu'il perde définitivement son statut de célibataire. Mais, l'alcool aidant, les esprits se sont échauffés sur la plage et la fête a tourné au pugilat.

Selon les dires d'un employé du beach club auprès de «Mail Online», les Britanniques éméchés lançaient des déchets dans la mer. C'est quand le personnel les a enjoints de ne pas faire cela que les fêtards se sont énervés, d'abord en invectivant les employés, puis jusqu'à en venir aux mains. Ils auraient également essayé de s'introduire dans le luxueux restaurant alors qu'ils étaient «en tenue de plage trempée».

Un autre serveur témoigne: «J'ai vu la bagarre depuis le restaurant. Je suis allé à la réception et j'ai commencé à appeler les autorités, quand j'ai vu une de mes collègues, une femme... voler dans le sable».

Dégrisement en cellule, puis départ pour les noces

Finalement, la police est intervenue pour emmener tout ce petit monde, menotté, jusqu'au poste. Connor, son témoin et six autres amis ont été contraints de décuver en cellule. Ils ont pu quitter les lieux le lendemain, moyennant une caution de 1000 euros chacun.

C'est ainsi qu'ils ont tout de même pu participer à la cérémonie de mariage. Lauren et Connor ont partagé des photos de leur bonheur sur facebook. La joie se lit sur les visages: on peine à imaginer l'aventure vécue par le marié et ses amis la veille!

Lauren et Connor ont partagé des photos de leur mariage sur facebook... difficile d'imaginer ce qui s'est passé la veille pour le marié! Capture d'écran/ Mail online

Mais, précise le «Daily Mail», les sourires pourraient vite retomber: les acteurs de la bagarre pourraient devoir retourner à Majorque pour un procès pénal si les procureurs décident de les inculper pour leur comportement.