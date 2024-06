Maria Mettral a présenté dimanche soir son dernier bulletin météo sur la RTS. La comédienne genevoise a fait ses adieux aux téléspectateurs romands après 35 ans d'antenne. Après un hommage au 19:30, elle a reçu un grand bouquet de fleurs de monsieur météo de la télévision romande Philippe Jeanneret.

ATS

Cette figure emblématique de la RTS avait fait ses premiers pas en télévision en avril 1989 en présentant son premier bulletin. Elle avait été étonnée d'avoir été retenue pour ce poste, car elle admet avoir fait «l'andouille» lors des sélections. Son humour lui a permis d'être repérée.

Maria Mettral a cultivé ce côté marrant et décalé à l'antenne et revendique une certaine maladresse. «J'ai servi beaucoup le bêtisier de fin d'année», a-t-elle relevé dans une petite vidéo d'adieux réalisée par la RTS. Mais «les gens sont sympas», malgré quelques coups de canif, a-t-elle conclu dans le 19:30.

Les Babibouchettes

En plus de la météo, Maria Mettral a participé à de nombreuses émissions. Elle a prêté sa voix aux «Babibouchettes» et joué dans les feuilletons «Bigoudis» et «La Chronique». La comédienne a aussi participé à des émissions de divertissement et au magazine culturel «Hotel».

A 64 ans, elle continuera par ailleurs à donner des cours de pose de voix aux collaborateurs de la RTS. Elle poursuit aussi sa carrière au théâtre. Sans aucune nostalgie, elle précise: «J’arrive à un stade de ma vie où j’ai besoin de me concentrer sur le plus essentiel, et pour moi c’est la scène et les cours que je donne».

En mai dernier, elle était sur scène à Chêne-Bourg (GE) dans «L’Autre», une pièce de l’écrivaine genevoise Mélanie Chappuis. Elle a débuté sa carrière de comédienne en 1981 sur la scène du Théâtre de Carouge dans «Cyrano de Bergerac», sous la direction de Georges Wod. Suivront de très nombreuses pièces jouées dans pratiquement toutes les salles de Suisse romande ainsi qu’à l’étranger.

tb, ats