Mort du petit Emile: ce détail qui intrigue les enquêteurs

Le 1er avril dernier, les vêtements du petit Émile, disparu tragiquement l'été dernier, ont été retrouvés. Un détail a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs.

Pour faire la lumière sur cette affaire, les chaussures, ainsi que l'ensemble des vêtements et des ossements retrouvés, sont en cours d'analyse approfondie par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Imago

blue News Marc Schaller

Le 1er avril dernier, une nouvelle découverte a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur la disparition du petit Émile. Des vêtements appartenant au garçonnet ont été retrouvés à environ 150 mètres de l'endroit où son crâne avait été découvert deux jours plus tôt par une randonneuse. Un détail a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs: l'absence de lacets sur les chaussures d'Émile.

«Il peut y avoir des explications de circonstances, dû à un tiers mais aussi une explication naturelle quand on passe dans les broussailles avec des nœuds simples ou doubles avec des grosses boucles. Mais effectivement, c’est une question», confie une source proche de l'enquête à BFMTV. Il est aussi possible que les lacets ont pu se détériorer avec le temps, ajoute une autre source.

Pour l'heure, les enquêteurs restent prudents et ne privilégient aucune piste. Pour faire la lumière sur cette affaire, les chaussures, ainsi que l'ensemble des vêtements et des ossements retrouvés, sont en cours d'analyse approfondie par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Ces analyses devraient permettre de réduire le champ des hypothèses et de relancer les investigations en ciblant des pistes plus précises.

La découverte des ossements et des vêtements du petit Émile a été un soulagement pour ses proches, mais aussi le début d'une nouvelle épreuve: l'attente. En effet, tant que les analyses de ces éléments ne seront pas terminées, il leur sera impossible de récupérer les effets personnels de leur fils. Un soutien psychologique a été mis en place pour les aider à traverser cette épreuve difficile.

Cette semaine, la maman du petit Emile brisait le silence sur les réseaux sociaux. Dans un message émouvant publié sur Facebook, elle a tenu à remercier toutes les personnes ayant participé à la cagnotte ouverte pour financer les frais d'enterrement de son fils. Elle a également exprimé sa profonde reconnaissance pour les nombreux messages de soutien et de compassion reçus.