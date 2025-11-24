«Nous assistons à l'une des plus graves violations du bien-être animal»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cargo de la honte «Nous assistons à l'une des plus graves violations du bien-être animal»

ATS

24.11.2025 - 20:19

Un cargo avec à son bord depuis deux mois 2900 vaches en provenance d'Uruguay, refusées en Turquie, en a débarqué une partie en Libye, affirme lundi la Fondation pour le bien-être animal, qui s'alarme du possible déversement de cadavres en mer et appelle à une enquête internationale.

Un cargo avec à son bord depuis deux mois 2900 vaches en provenance d'Uruguay, refusées en Turquie, en a débarqué une partie en Libye (image d’illustration).
Un cargo avec à son bord depuis deux mois 2900 vaches en provenance d'Uruguay, refusées en Turquie, en a débarqué une partie en Libye (image d’illustration).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

24.11.2025, 20:19

Le cargo Spiridon II, qui transportait pour moitié des vaches gestantes, est resté bloqué pendant un mois au large de Bandirma (ouest de la Turquie), faute de certificats sanitaires et commerciaux appropriés.

Alors qu'il devait repartir vers Montevideo, il s'est dérouté vers Benghazi, dans l'est de la Libye, ont indiqué les ONG Fondation pour le bien-être animal (Animal Welfare Foundation, AWF) et Robin des Bois sur la base d'images satellitaires.

Des camions de transport d'animaux ont été vus quittant dimanche le port libyen, indique, citant une source sur place, la fondation, pour qui «au moins une partie des 3000 bêtes ont été débarquées en Libye – un pays sans contrôles effectifs en matière de bien-être et de transport animaliers». Les autorités à Benghazi n'ont livré aucune information.

Selon la Fondation, le navire, sur lequel au moins des dizaines de bovins sont morts, a repris la mer lundi, sans que l'on puisse savoir s'il transporte encore des bêtes, et il a coupé son signal, dans le but «possible d'éviter des contrôles». Aucune destination déclarée – le Liban puis l'Egypte – n'a pu être vérifiée, indique l'organisme.

Carcasses dans la Méditerranée ?. Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars

Carcasses dans la Méditerranée ?Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars

Protection marine

L'extinction du signal pendant trois jours la semaine dernière soulève des questions, notamment sur le possible déversement par-dessus bord d'animaux morts, lisier et déchets accumulés pendant deux mois, ce qui serait une «claire violation de l'accord international sur la protection marine Marpol».

L'ONG cite aussi des images satellitaires montrant le pont vide, sans les grands sacs blancs repérés auparavant et suspectés de contenir des cadavres.

«Nous assistons à l'une des plus graves violations de la protection marine et du bien-être animal enregistrées ces dernières années – et à un nouvel exemple de l'échec structurel du transport d'animaux vivants par la mer», a commenté Maria Boada Saña, vétérinaire pour l'AWF.

La Fondation appelle à une enquête «immédiate», de la part de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation maritime internationale, avec examen des animaux (à bord ou en Libye), et à des investigations pour violations éventuelles de l'accord Marpol. Elle appelle aussi à l'interdiction du transport d'animaux vivants en haute mer.

Les plus lus

L’une des étoiles montantes du parti démocrate dans le viseur du Pentagone
Italie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois
Procès Péchier : un enfant empoisonné pour «régler des comptes» !
«Nous assistons à l'une des plus graves violations du bien-être animal»
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
Jugée pour avoir empoisonné ses filles aux médicaments, la mère se dit «innocente»