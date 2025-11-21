Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars

La situation du navire Spiridon II, qui transporte environ 3000 bovins et navigue depuis des semaines en haute mer, soulève de sérieuses questions : depuis deux jours, on ne sait plus rien de l’équipage ni du transporteur. Blue News a fait le point avec le porte-parole de l’Animal Welfare Foundation.

Depuis deux jours, on a perdu toute trace de l’équipage et du navire. Capture d’écran Animal Welfare Foundation

Pas le temps ? blue News résume pour toi Spiridon II est en mer depuis deux mois. Après le refus d’entrée par la Turquie, le navire a dû patienter des semaines au large avec environ 3000 bovins, faute de documents permettant le déchargement.

Depuis plus de deux jours, le navire est introuvable : son système de localisation AIS a été désactivé – une coupure anormalement longue dans une zone maritime très fréquentée.

Les défenseurs des animaux posent des questions critiques concernant l’état de l’équipage, la navigation et d’éventuelles activités illégales, comme l’abandon de carcasses animales ou de lisier en Méditerranée – ce qui constituerait une violation de MARPOL. Montre plus

Spiridon II, parti d’Uruguay il y a deux mois, fait la une depuis le refus turc d’accepter les animaux : le transporteur, chargé de près de 3000 bovins, a dû attendre des semaines au large des côtes turques, car le navire n’était pas autorisé à décharger faute de documents valables.

«Une coupure aussi longue est réellement préoccupante»

Depuis plus de deux jours, le navire de transport d’animaux est désormais totalement introuvable : il aurait désactivé son système de localisation AIS et n’apparaît plus sur les systèmes de suivi habituels. « Une coupure aussi longue de l’AIS dans une zone aussi fréquentée que la Méditerranée est réellement préoccupante », explique Tabea von Ow, porte-parole de l’Animal Welfare Foundation et du Tierschutzbund Zürich. Ce sont ces organisations de protection animale qui ont rendu l’affaire publique.

«Le rejet inapproprié de carcasses dans la Méditerranée ?»

« On se demande si la navigation du navire fonctionne encore. L’équipage va-t-il bien ? Dans quel état se trouvent les animaux à bord ? Et, bien sûr : le système a-t-il été désactivé pour dissimuler des actes illégaux, comme le rejet inapproprié de carcasses ou de lisier dans la Méditerranée ? » Si cela était confirmé, il s’agirait d’une infraction à la convention de protection du milieu marin MARPOL.

Le propriétaire du navire, qui avait initialement informé l’organisation de protection animale, n’est désormais plus joignable.

«Ils ne seraient de toute façon plus autorisés à entrer »

Les chances que les bovins puissent être débarqués quelque part sont extrêmement faibles : tous les États potentiellement concernés le long de la route disposent de règles sanitaires strictes qui empêchent l’importation de ces animaux.

En Turquie, le déchargement avait échoué en raison de documents incorrects pour environ 500 animaux – des problèmes similaires seraient attendus dans d’autres ports.

« La deuxième raison est que l’état des animaux est désormais probablement si mauvais qu’ils ne seraient de toute façon plus autorisés à entrer », poursuit von Ow. « Nous ne pouvons pas dire combien de vaches sont mortes et combien sont encore en vie. Une chose est sûre : chaque jour, d’autres animaux meurent sur ce cargo. »

Soulager les animaux de leurs souffrances

« Notre espoir est maintenant de convaincre les autorités le long de l’itinéraire d’inspecter le navire, pour permettre de mettre fin aux souffrances des animaux sous supervision vétérinaire. Nous travaillons d’arrache-pied pour que les autorités compétentes interviennent. Mais le succès dépend du fait que le navire s’arrête », indique von Ow.

Les préoccupations liées au bien-être animal ne suffisent toutefois pas à elles seules pour arrêter un navire en haute mer. Les autorités ne peuvent intervenir que pour des raisons clairement définies sur le plan juridique – par exemple en cas de suspicion de trafic de drogue, ce qui permettrait une inspection par la police maritime.

Des signes de pollution environnementale pourraient également justifier un arrêt et un contrôle. « C’est pourquoi nous tentons actuellement, en parallèle, d’obtenir une telle inspection auprès de différentes autorités », précise la porte-parole.

Trois millions de bovins et moutons exportés par bateau

Attribuer la faute à un seul acteur ne serait pas juste. Il s’agit en réalité d’un système global qui rend possible de tels cas. « Tant que ces transports existent, il y aura toujours des défaillances entraînant la mort de milliers d’animaux. C’est pourquoi nous nous battons pour que ces transports d’animaux vivants par bateau soient absolument interdits. »

« Tant que ces transports existent, il y aura toujours des erreurs qui causeront la mort de milliers d’animaux »

Le problème n’est pas isolé mais mondial, souligne l’organisation. La production animale globale – notamment dans l’industrie laitière – génère d’importants surplus, pour lesquels on recherche des acheteurs internationaux.

« Depuis l’UE, environ trois millions de bovins et de moutons sont exportés chaque année par bateau vers des pays tiers, dont certains en provenance d’Allemagne. « À notre connaissance, aucun animal de rente n’est exporté depuis la Suisse au moyen de navires de transport d’animaux. », selon la porte-parole de l’Animal Welfare Foundation et du Tierschutzbund Zürich.

Un drame en mer qui fait des vagues

Ce drame ne choque pas seulement les médias, il touche aussi la population. L’organisation de protection animale reçoit de nouvelles signatures chaque minute pour sa campagne, qui appelle la WOAH à agir. « Nous remettrons les signatures collectées à l’autorité dans les prochains jours », indique von Ow. Avec l’espoir que de tels drames en haute mer appartiennent un jour au passé.