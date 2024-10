Prison requise contre le suspect de l'affaire Maddie

Le parquet allemand a requis mercredi une peine de quinze ans de prison contre le principal suspect dans la disparition de Maddie McCann. Ce dernier est jugé pour plusieurs crimes sexuels dans une procédure distincte de l'enquête sur la fillette britannique.

Christian Brückner, un Allemand déjà en détention pour d'autres faits, est jugé pour des agressions sexuelles et viols commis entre 2000 et 2017 au Portugal. La procureure Ute Lindemann l'a qualifié mercredi de «dangereux sadique psychopathe» dans un réquisitoire où elle a également dit craindre qu'il ne récidive. Le verdict sera rendu au plus tôt la semaine prochaine.

L'accusé comparaît à Brunswick (nord de l'Allemagne) depuis le mois de février pour trois viols et deux agressions sexuelles, des affaires sans lien avec l'affaire Maddie pour laquelle il n'a pas été formellement inculpé.

Le quadragénaire, au profil de violeur récidiviste, purge actuellement en Allemagne une peine de prison de sept ans pour le viol en 2005 d'une Américaine âgée à l'époque de 72 ans, à Praia da Luz, la localité de la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal, où a disparu Madeleine McCann.

Dans une des affaires qui lui vaut d'être jugé à Brunswick, il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette allemande de 10 ans sur une plage en avril 2007, quelques mois seulement avant la disparition de Madeleine McCann. Dans un autre cas, il est accusé de s'être exhibé devant une enfant portugaise de 11 ans sur une aire de jeux.

Il est aussi jugé pour le viol d'une septuagénaire, attachée et battue dans son appartement de vacances, d'une enfant d'environ 14 ans attachée à un poteau dans sa maison et d'une Irlandaise de 20 ans chez laquelle il s'est introduit en passant par le balcon.

En 2020, Christian Brückner a été désigné par la justice allemande comme principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, dite Maddie, une énigme criminelle au retentissement mondial avec son lot de rebondissements, de fausses pistes et d'hypothèses.

En 2007, Maddie a disparu à l'âge de trois ans de l'appartement de location où elle passait des vacances pendant que ses parents dînaient à proximité. L'enquête a piétiné durant des années avant que cet Allemand au lourd casier judiciaire, qui vivait à l'époque des faits à quelques kilomètres du lieu de location, n'attire l'attention des autorités.

Sa défense conteste cependant toute implication dans la disparition de l'enfant, dénonçant un acharnement judiciaire et affirmant que le parquet n'a aucune preuve permettant de l'inculper.

