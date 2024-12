«Il va être l’attraction de la prison»: la dure réalité qui attend Pierre Palmade

Pierre Palmade a franchi les portes de la prison de Bordeaux-Gradignan ce lundi 9 décembre. Condamné pour avoir provoqué un grave accident sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste entame désormais une peine de deux ans d'emprisonnement ferme. Mais quelles sont les conditions de détention qui l'attendent?

Pierre Palmade risque-t-il de subir un «choc carcéral»? ats

L'artiste de 56 ans, condamné le 20 novembre en Seine-et-Marne pour blessures involontaires après un accident survenu en février 2023, n’a pas fait appel du verdict. Ce jugement, désormais définitif, le renvoie dans sa région d’origine, sous la juridiction du parquet de Bordeaux.

L'affaire, largement médiatisée, avait choqué l’opinion publique. Après trois jours de consommation de drogues sans sommeil, Pierre Palmade avait pris le volant, provoquant une collision avec un véhicule venant en sens inverse. Le drame avait grièvement blessé trois personnes: un père de famille, son fils de six ans, et une femme enceinte qui avait perdu son bébé à la suite du choc.

«Il va être l’attraction de l’établissement»

Pierre Palmade a été placé à l'isolement dans la prison de Bordeaux-Gradignan, un établissement pénitentiaire qui accueillait en ce mois de décembre près de 1100 détenus pour officiellement 633 places.

Dès son arrivée, tout est mis en place pour le tenir à l’écart des autres détenus, jusque dans ses moments de repas ou de promenade, rapporte «Le Figaro». Cette mise à l’écart n’a rien d’une sanction disciplinaire; elle vise à protéger l’humoriste des risques liés à sa célébrité et à l’exposition médiatique de son affaire.

«Ce genre de profil médiatique, vous ne pouvez pas le mélanger avec les autres détenus. Il ne pourra pas faire d’activités dans la prison: il va être l’attraction de l’établissement», confie un gradé cité par le quotidien.

«Les lieux sont gangrenés par le trafic de drogues»

Mais au-delà des dispositions spéciales pour protéger le comédien, la prison est marquée par une surpopulation chronique. Avec un taux d’occupation atteignant 230 % début 2024, les conditions de vie y sont précaires.

«Il y a une cinquantaine de matelas au sol. Avec des personnes qui, dans un espace utile de 9,5 mètres carrés, partagent deux lits et un matelas», peut-on lire dans «Midi Libre».

«Les lieux, sales et insalubres, sont gangrenés par le trafic de drogues», ajoute «Le Figaro», qui précise que «le quartier d’isolement est l’un des plus vétustes de la prison». Sa salle de promenade prive les détenus de la vue du ciel et d’un véritable accès à l’air libre. Une situation qui pourrait provoquer un véritable «choc carcéral» pour la célébrité...