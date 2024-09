Pneus d'hiver: quels sont les meilleurs, lesquels éviter?

Les pneus d'hiver devront bientôt être remontés. Le TCS a testé et évalué 28 marques de pneus. Quatre échouent complètement, six obtiennent l'évaluation «très recommandé».

Selon le TCS, il faut rouler avec des pneus d'hiver d'octobre à Pâques. IMAGO/Wolfilser

Lea Oetiker

Selon le TCS, il faut rouler avec des pneus d'hiver d'octobre à Pâques. Le reste du temps, avec des pneus d'été. On peut aussi se baser sur la météo: Selon l'Association suisse du pneu, il faut déjà monter des pneus d'hiver lorsque les températures sont inférieures à sept degrés.

Avec l'arrivée du froid, le TCS a réalisé le test des pneus d'hiver 2024 et publié ses résultats. 28 d'entre eux ont été testés cette année, avec une VW Golf 8 et une VW T-Roc comme véhicules d'essai. Les produits ont été évalués selon 19 critères de test. Ceux-ci sont répartis dans les domaines principaux «sécurité de conduite» et «bilan environnemental».

En ce qui concerne la «sécurité de conduite», l'accent a été mis non seulement sur les performances sur chaussée sèche et humide, mais aussi sur les propriétés sur chaussée hivernale. Les pneus ont été évalués sur la neige et le verglas. En ce qui concerne le «bilan environnemental», les performances de conduite, la consommation de carburant, l'efficacité, le bruit et la durabilité de l'ensemble des 28 pneus testés ont été évalués.

Les pneus de dimension 205/55 R16 91H testés

Résultat : les pneus de dimension 205/55 R16 91H sont les pneus d'hiver les plus vendus pour les voitures de la classe moyenne inférieure. Il s'agit par exemple d'une Audi A3, d'une Renault Scénic, d'une Skoda Octava ou du véhicule de test utilisé, une VW Golf.

Sur douze pneus testés, trois ont obtenu la mention «très recommandé». Il s'agit du Continental WinterContact TS 870, du Goodyear Ultra Grip Performance 3 et du Michelin Alpin 6.

Quatre pneus ont obtenu la mention «recommandé». Quatre autres pneus n'ont reçu qu'une évaluation «recommandé avec réserve». Le Winrun Winter-max A1 WR22 a complètement échoué. Sur chaussée sèche et mouillée, il avait une distance de freinage beaucoup plus longue que ses concurrents. Le TCS déconseille son achat.

Les pneus de dimension 205/55 R16 91H sont les pneus d'hiver les plus vendus pour les voitures de la classe moyenne inférieure. TCS

Les pneus de dimension 215/55 R17 98V en test

Les pneus 215/55 R17 98V sont la dimension de pneus d'hiver la plus vendue pour les SUV de la classe moyenne inférieure. Ils conviennent à l'Audi Q2, à la VW Passat, à la Hyundai Kona, à la Skoda Karoq ou au véhicule de test VW T-Roc.

Trois pneus ont obtenu la mention «très recommandé». Les pneus en question: le Goodyear Ultragrip Performance 3, le Dunlop Winter Sport 5 et le Vredestein Wintrac Pro.

Sept pneus ont obtenu la note «recommandé». Trois «à recommander sous réserve».

Trois gommes ont obtenu la mention «non recommandé». Il s'agit des modèles Triangle Winterx TW401, Kenda Wintergen 2 KR501 et Davanti Wintoura +. Sur chaussée mouillée, les performances de Triangle et Davanti en particulier étaient très mauvaises.