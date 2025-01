Les Américains se préparent jeudi à affronter des températures glaciales potentiellement dangereuses dans les jours à venir, l'investiture de Donald Trump lundi à Washington s'annonçant comme la plus froide depuis quatre décennies.

Keystone-SDA ATS

Le froid, lié au «vortex polaire» arctique, devrait se traduire par des températures nocturnes négatives de -31 degrés Celsius dans les régions les plus septentrionales des Etats-Unis.

A Washington, où se tient lundi la cérémonie de prestation de serment du président élu, les températures seront très froides, accentuées par le vent. «Il y aura pas mal de rafales», dit Marc Chenard, météorologue des services météo américains (NWS).

Quelques centimètres de neige sont également attendus dimanche dans la capitale américaine, toujours recouverte d'une couche de neige glacée due à une tempête hivernale en début de mois.

D'après les prévisions, il fera -6 degrés Celsius lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, où devraient se presser plus de 200'000 spectateurs. D'après les médias américains, il s'agira de la cérémonie la plus froide depuis l'investiture de Ronald Reagan en 1985 (-14 C°).

Le centre et l'est des Etats-Unis seront les plus exposés à des températures inférieures à la normale, a expliqué Marc Chenard. Les «vortex polaires» sont des vents très forts soufflant près du pôle en hiver, situés dans la stratosphère (l'atmosphère est constituée de la troposphère, dans laquelle nous vivons, puis de la stratosphère juste au-dessus). Les températures attendues «pourraient être fatales» aux personnes qui se trouvent en extérieur, a prévenu le météorologue.

Si le lien entre réchauffement climatique et vagues de chaleur est très direct, le comportement de tempêtes hivernales est lui gouverné par de complexes dynamiques atmosphériques, plus difficiles à étudier.

En décembre 2022, au moins 61 personnes sont mortes aux Etats-Unis, certaines dehors mais d'autres chez elles ou dans leur voiture, lors d'une violente tempête hivernale.

Début janvier, les Etats-Unis ont subi l'une de ces tempêtes dans le centre et l'est, qui a causé la mort d'au moins cinq personnes et provoqué des centaines d'annulations de vols. Les températures ont chuté jusqu'à -18°C par endroits et des dizaines de milliers de personnes ont été privées d'électricité.

Des conditions météorologiques extrêmes sont également à l'oeuvre dans l'ouest du pays, en particulier à Los Angeles ravagée depuis plus d'une semaine par de violents incendies qui ont fait plus d'une vingtaine de morts.