Après l'horreur pour sortir du pays, une agression dans l'avion!

Le rédacteur de blue News Sven Ziegler et son amie se sont fait voler leurs passeports au Kazakhstan. Ils vivent une course d'obstacles - et pour couronner le tout, ils sont attaqués lors du vol de retour.

Enfin en route pour la maison - après plusieurs jours de chaos administratif. Sven Ziegler

Sven Ziegler

Le rédacteur de blue News Sven Ziegler poursuit son récit.

Après le vol de nos passeports au Kazakhstan, nous devons attendre. Les ambassades sont fermées pour le week-end et nous ne pouvons pas partir avant lundi. Nous sommes bloqués à Almaty, l'ancienne capitale, et nous nous inscrivons dans un hôtel, sachant que nous devrons rester ici encore plus longtemps.

Pendant ce temps, la procédure de changement de réservation avec Swiss commence. On nous dit qu'il faudra débourser plus de 3000 francs pour le changement de réservation. C'est hors de question pour nous. Pendant les jours qui suivent, je téléphone à plusieurs reprises à la compagnie aérienne, mais rien n'y fait. Je passe 14 appels au total, mais le message reste le même: si je ne paie pas les 3000 francs, je ne peux pas changer de réservation.

Le lundi matin, nous nous adressons finalement aux ambassades. L'ambassade allemande et la représentation suisse se montrent toutes deux serviables et promettent un soutien immédiat. Mais on me prévient : il faudra plusieurs jours avant que le passeport d'urgence suisse n'arrive à Almaty depuis Astana, la nouvelle capitale située à 2000 kilomètres. «Probablement mercredi», dit la représentante diplomatique. Mon amie a plus de chance: la République fédérale d'Allemagne continue d'avoir une représentation à Almaty. Le jour même, elle peut aller chercher son passeport d'urgence au consulat allemand du coin.

Représentation suisse dans l'immeuble de bureaux

Mais là aussi, tout ne se passe pas sans heurts. Peu avant midi, le processus est soudainement interrompu: «Ils m'ont dit que c'était la pause de midi et que je devais revenir l'après-midi», me racontera plus tard mon amie. Entre-temps, nous ne pouvons que rire de la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons.

Le consulat est installé dans le "Swiss Centre" - on trouve même le blason sur la porte. Sven Ziegler

Je dois moi aussi me présenter à la représentation suisse. Dans un immeuble de bureaux, le «Swiss Centre», quelque part à Almaty, je suis accueillie par une dame aimable. Dans son métier principal, elle dirige une entreprise, mais elle est aussi consule honoraire et aide les citoyens suisses en difficulté. Elle organise l'envoi du passeport d'urgence d'Astana à Almaty. Je lui suis infiniment reconnaissant.

Mais les heures entre les deux sont longues. Nous voulons rentrer à la maison, il faudrait travailler. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, ni combien de temps nous sommes encore coincés ici. Mardi, je fêterai mon anniversaire au Kazakhstan. C'est le seul jour sans autorités. Ce que je ne soupçonne pas encore, c'est que le mercredi sera une course contre la montre.

Nous nous pressons pour rentrer à la maison

Le mercredi matin, je reçois la nouvelle tant attendue : le passeport est arrivé. Je me rends immédiatement à la représentation, en jubilant sans doute un peu trop fort. Les collaborateurs se retournent, interrogatifs. Mais lorsque nous nous rendons à la police des migrations pour récupérer le tampon de sortie, nous avons une mauvaise surprise: nous avons besoin d'un visa pour sortir du pays, et cela prend du temps. Nous devons faire une demande, nous explique le fonctionnaire. Prendre les empreintes digitales - pas ici bien sûr, dans un autre bâtiment.

Des dizaines de personnes veulent donner leurs empreintes digitales - nous nous pressons. Sven Ziegler

Pour nous, c'est un petit monde qui s'écroule. Les autorités le remarquent aussi. Elles nous promettent une procédure d'urgence dès que nous aurons réuni tous les documents. Nous partons immédiatement, nous nous précipitons au centre d'empreintes digitales. Il y a une liste manuscrite. 70 personnes sont traitées par jour, nous sommes le numéro 92. En plus, c'est la pause de midi, pas de chance aujourd'hui.

Nous nous asseyons devant la porte, devant tous les autres. Lorsque la responsable revient de midi, ma partenaire l'intercepte et lui explique la situation. Elle nous invite à entrer dans son bureau, ferme à clé. Nous pouvons donner nos empreintes digitales et recevons immédiatement un formulaire. Puis nous nous hâtons de retourner au service des migrations.

Mais là, rien ne se passe. Une panne de courant interrompt les procédures. Nous ne savons pas si nous obtiendrons notre visa aujourd'hui. Nous restons assis. Une attente interminable. Deux heures. Trois heures. A 17h20, la lumière se rallume soudain. Mais la fin de la journée de travail approche - et elle est sacrée dans ce pays d'Asie centrale.

Des dizaines de documents sont nécessaires pour la demande de visa. Sven Ziegler

Mais nous avons de la chance: le fonctionnaire derrière le guichet des visas reste effectivement plus longtemps pour nous et traite notre demande. Une heure après la fin de son service, il nous remet nos visas. Nous exultons - et réservons des vols pour le lendemain matin. Via Istanbul, peu importe comment, peu importe où. L'essentiel est de quitter le Kazakhstan.

Coups et hurlements pour finir

Lorsque nous prenons l'avion le lendemain matin à 5 heures, le soulagement est palpable. Pourtant, nous manquons d'être impliqués dans une bagarre.

Lorsque j'ouvre le compartiment à bagages, un sac d'ordinateur portable en tombe - quelques secondes plus tard, je suis frappé. Une femme me crie dessus et me demande ce que je fais en jetant son ordinateur portable par terre. Je la tiens fermement pour qu'elle ne continue pas à me frapper. Seul son ami parvient à calmer la jeune femme. Il n'y a pas eu de blessés ni d'ordinateur portable endommagé.

Et nous rentrons sains et saufs. Quatre jours de retard - mais plein de gratitude.