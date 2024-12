Elle cherche son chat et disparaît dans un gouffre

Dans l'Etat américain de Pennsylvanie, une femme a probablement disparu dans un trou d'eau. Un important dispositif est désormais mis en place pour la retrouver.

La femme aurait disparu dans ce trou d'eau. Pennsylvania Police

dpa

Une femme de 64 ans a probablement été engloutie par un trou d'eau dans l'Etat américain de Pennsylvanie. Des proches ont alerté la police dans la nuit de lundi à mardi lorsque la femme n'est pas revenue de la recherche de son chat. Selon les autorités, il est fort probable que la femme ait disparu dans un trou de terre de la taille d'un homme, qui venait probablement d'apparaître dans la ville de Marguerite, à l'ouest de la Pennsylvanie.

La police a indiqué qu'elle avait retrouvé la voiture de la femme près d'un restaurant. Sa petite-fille de cinq ans se trouvait encore dans la voiture. Selon le porte-parole de la police Steve Limani, elle s'y était assoupie. Sa grand-mère n'est pas revenue. On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu du chat qui s'est enfui.

Les forces d'intervention fouillent le trou

Le trou n'avait pas été découvert par des chasseurs et des employés de restaurant qui se trouvaient dans la région. C'est pourquoi les forces d'intervention partent du principe qu'il s'agit d'un nouveau trou dans la terre: «Nous sommes à peu près sûrs d'être au bon endroit. Nous espérons qu'il y a une autre cavité dans laquelle elle pourrait se trouver», a déclaré John Bacha, le chef des pompiers volontaires de Pleasant Valley, aux médias locaux.

Les forces d'intervention ont fouillé le trou avec des caméras à tige, des pelleteuses et des tuyaux et ont découvert ce qui pourrait être une chaussure. Mardi soir, le trou avait atteint la taille d'une piscine.

La police a expliqué que les trous de drainage ou les dolines se produisent dans cette région en raison d'affaissements dus à l'exploitation du charbon. Une enquête doit maintenant être menée pour déterminer si le trou a effectivement été causé par des affaissements de la mine Marguerite, dont la dernière exploitation remonte à 1952.

dpa