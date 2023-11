Dans la course des rivaux de Trump, Nikki Haley gagne du terrain

Il y a Donald Trump, ses prétendants et Nikki Haley. La seule femme candidate à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche gagne de l'élan vers la deuxième place, montrant qu'il existe une autre façon de s'attirer les projecteurs que d'attiser la controverse façon Trump.

L'ancienne gouverneure de 51 ans a brillé par ses bonnes performances lors des débats télévisés et a déjà recueilli des fonds importants. KEYSTONE

L'ancien président américain attaque l'élection primaire républicaine revigoré d'une avance confortable dans les sondages, mais, si sa campagne entachée de scandales et de procès implose, alors les observateurs ont de plus en plus tendance à placer Nikki Haley en tête pour prendre sa place.

L'ancienne gouverneure de 51 ans a brillé par ses bonnes performances lors des débats télévisés et a déjà recueilli des fonds importants. Elle s'est «imposée de diverses manières qui l'ont propulsée en tête de peloton» parmi tous les autres candidats républicains «qui ne s'appellent pas Trump», explique à l'AFP David Barker, directeur du centre d'études sur le congrès et la présidence à l'American University.

«Bien placée»

Des récents sondages la montrent au coude-à-coude, voire en légère avance dans plusieurs Etats clés sur le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, dans la course à la deuxième place derrière l'ancien président. Selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics, à l'échelle nationale Donald Trump glanerait 59% des voix, tandis que Ron DeSantis est passé à 14%, Nikki Haley à 11% et Vivek Ramaswamy à 5%.

Si Donald Trump reste l'immense favori des républicains, l'homme d'affaires fait face à de nombreuses accusations, dont celle d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Mais pour Alan Abramowitz, professeur émérite en sciences politiques à l'université Emory, en cas d'implosion de la candidature de Donald Trump (notamment en raison «de ce qui se passe avec ces procès") et de bons résultats de Nikki Haley dans les premiers Etats à voter aux primaires, l'ancienne ambassadrice serait alors «bien placée».

«Dick Cheney en talons»

Une telle voie pour Nikki Haley est «possible», mais demeure «assez peu probable», estime de son côté David Barker. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud peut s'appuyer sur un parcours politique riche, elle qui a occupé le poste d'ambassadrice de l'ONU pendant quasiment deux ans.

Elle s'est également mise en avant en s'appuyant sur les attaques de ses adversaires, en particulier sur le genre. Lors d'un débat en novembre, lorsque l'entrepreneur Vivek Ramaswamy l'a qualifiée de «Dick Cheney en talons» – une allusion à l'ancien vice-président de George Bush fils -, Nikki Haley a répondu: «Je porte des talons, mais ce n'est pas une question de mode, c'est une arme» politique.

Nikki Haley, enfant d'immigrés indiens, adopte une posture différente de celle de Donald Trump et essaie de séduire des électeurs plus centristes en tentant une approche plus souple sur des questions telles que l'avortement.

Cependant, ses hésitations ont amené les observateurs politiques à se demander ce qu'elle croit vraiment. Lors du troisième débat des républicains en novembre, elle avait dit vouloir «trouver un consensus» entre ceux qui sont pour l'avortement et ceux qui sont contre.

Conservatrice

Mais la semaine dernière, lorsqu'on lui a demandé si elle ratifierait l'interdiction controversée de l'avortement après six semaines si elle était encore gouverneure, elle a répondu à un rassemblement de chrétiens conservateurs dans l'Iowa: «Oui. Quelle que soit la décision du peuple.»

Son camp se réunira en Alabama pour le quatrième débat des primaires républicaines, marqué une fois de plus par l'absence de Donald Trump qui refuse toute participation à ces débats.

Bien qu'elle ait critiqué les affirmations infondées du milliardaire, selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020 lui aurait été volée, elle se dit fière d'avoir servi au sein du gouvernement Trump et partage son aversion pour l'ONU.

Elle s'est aussi alignée avec l'ancien président sur de nombreuses décisions de politique étrangère, notamment sur le retrait de l'accord nucléaire iranien et de l'accord de Paris sur le climat.

ATS