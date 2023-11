Le 5 novembre 2024, les Américains se rendront aux urnes afin d’élire leur 47e président. Politologue spécialiste des États-Unis, Daniel Warner fait le point sur la situation à moins d’un an de ce scrutin aux multiples enjeux. Interview.

Donald Trump peut avoir le sourire : l’ancien président caracole en tête des sondages dans le camp républicain. KEYSTONE

Quels sont les sujets qui préoccupent le plus les Américains en ce moment ?

«Le grand sujet qui tracasse les Américains est l’inflation. Cependant, il convient de faire une distinction entre les Démocrates et les Républicains. En effet, même si ces deux partis proposent des solutions pour faire diminuer l’inflation, les Républicains mettent également au centre de leur programme la lutte contre l’immigration. Quant aux Démocrates, ils se positionnent davantage sur les questions des armes ainsi que sur l’avortement. Ce sujet a été d’ailleurs très présent lors des dernières élections aux États-Unis.»

«Il est très difficile d’expliquer de manière rationnelle la réussite de Trump» Daniel Warner Politologue spécialiste des Etats-Unis

Malgré ses ennuis judiciaires, Donald Trump caracole en tête des sondages chez les Républicains. Comment expliquez-vous ce soutien presque indéfectible de ses électeurs ?

«Cela fait maintenant plusieurs années que j’essaie d’expliquer le phénomène Donald Trump aux Suisses. Pour imager mon discours, l’ancien président est une sorte de mélange entre Bernard Nicod, Jürg Staubli et Christian Constantin. D’ailleurs, comme le président du FC Sion, Trump fait continuellement le spectacle. Ainsi, avec ces trois personnages, on peut commencer à mieux percevoir sa popularité et sa personnalité. Pour certains Américains, il représente un antiélitisme malgré le fait qu’il soit très riche et diplômé d’une grande université. Sa vie est aussi une véritable histoire à succès ce qui coïncide avec le fameux rêve américain.»

«De plus, j’aimerais préciser que tous ses ennuis judiciaires lui sont bénéfiques. En effet, une partie du peuple américain s’identifie à Trump dans la mesure où il s’oppose au gouvernement et à la justice. Cependant, il est encore très difficile d’expliquer de manière rationnelle sa réussite. Avec Trump, les gens sont dans le culte et l’émotion. Ils continuent donc de le soutenir malgré toutes ses casseroles.»

En quoi une victoire de Donald Trump pourrait-elle influencer les conflits en Ukraine et au Proche-Orient ?

«Il n’est pas aisé de répondre à cette question puisque Donald Trump n’a pas de ligne claire concernant ces deux guerres. Il raconte qu’il connait personnellement Vladimir Poutine, Xi Jinping ou encore Kim Jong-Un mais cela n’est pas crédible comme politique étrangère. On ne peut donc pas prévoir ses agissements de manière certaine.»

Un autre candidat républicain pourrait-il venir jouer les trouble-fête et empêcher un nouveau duel Biden – Trump ?

«Ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley réalise une très belle campagne et reçoit de plus en plus de soutiens financiers. Malgré tout, Donald Trump reste loin devant tous ses rivaux.»

En 2028, Joe Biden aura 86 ans et Donald Trump 82 ans. Comment expliquez-vous qu’un pays qui adore le dynamisme élit des candidats si âgés ?

«Il faut savoir qu’aux États-Unis les universités sont très chères. Par conséquent, les jeunes américains doivent s’endetter s’ils désirent fréquenter ces établissements. Une fois leurs études achevées, ils doivent rembourser leurs emprunts. Pour cela, ils préfèrent se tourner vers le secteur privé où les salaires sont beaucoup plus élevés que dans la fonction publique. La politique n’est donc pas très attirante hormis pour les jeunes qui ont grandi dans une famille riche.»

Plus globalement, pourra-t-on voir émerger un troisième candidat capable d’influencer le dénouement de ce scrutin ?

«Il est important de garder à l’esprit que beaucoup de gens ont été déçus par les politiques menées par Donald Trump puis Joe Biden. De ce fait, il est fort probable qu’un troisième candidat récolte un bon nombre de voix. Je pense notamment au philosophe et théologien noir Cornel West. Originaire de l’Oklahoma, ce dernier est dynamique et très charismatique. Il pourrait notamment capter le vote des jeunes qui ne soutiennent pas la politique pro-israélienne de Joe Biden.»