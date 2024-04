«Donald, je ne peux rien faire pour toi» - Biden tacle Trump

Lui est sur le terrain quand Donald Trump est coincé au tribunal: le président Joe Biden compte bien tirer parti des déboires judiciaires de son rival républicain dans la campagne pour l'élection présidentielle de novembre.

Alors que le magnat de l'immobilier comparaissait devant la justice à New York, se plaignant de la salle «gelée» du tribunal, Joe Biden battait campagne dans son Etat natal de Pennsylvanie, l'un des six Etats clés qui pourraient faire basculer le résultat du scrutin dans moins de sept mois. Le démocrate y a enchaîné les discours, a visité la maison où il a grandi et reçu le soutien très recherché de la famille Kennedy.

«Sous mon prédécesseur, qui est bien occupé en ce moment, la Pennsylvanie a perdu 275.000 emplois», a-t-il déclaré lors d'un discours, suscitant les rires du public. Une pique directe lancée à son rival dont le procès pénal s'est ouvert cette semaine.

Un changement de cap pour Joe Biden qui s'est longtemps gardé de commenter les ennuis judiciaires de son prédécesseur afin de ne pas nourrir sa rhétorique victimaire, Donald Trump se disant visé par une «persécution politique» orchestrée par les démocrates.

Son procès s'est ouvert lundi à New York où il est jugé dans une affaire de paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de films X, Stormy Daniels , à quelques jours du scrutin de 2016 qu'il avait remporté sur le fil face à la candidate démocrate Hillary Clinton.

A son grand mécontentement, le juge lui a imposé d'être présent aux audiences, soit quatre jours par semaine. La Maison Blanche a indiqué que Joe Biden ne suivait pas le procès, ajoutant: «il se concentre sur les Américains».

«Tribunal de l'opinion publique»

«Appelons cela la stratégie de +Trump est au tribunal et Biden en Pennsylvanie+», résume l'ancienne directrice de la communication à la Maison Blanche, Kate Bedingfield.

Evoquant ses «procès et malheurs», l'équipe de campagne du démocrate a elle assuré que Donald Trump perdait «devant le tribunal de l'opinion publique».

Ce procès coïncide avec une avancée de Joe Biden dans les sondages depuis son discours sur l'etat de l'Union en mars, les deux candidats étant désormais au coude-à-coude.

Le démocrate compte donc bien profiter des obligations de son rival pour labourer les Etats clés, dans lesquels Donald Trump le devance encore, selon les derniers sondages.

Mais ce dernier espère lui aussi tirer parti de sa situation. Certains de ses partisans estiment que l'attention médiatique autour de son procès pénal, le premier pour un ancien président des États-Unis, lui offre une tribune toute faite pour faire campagne.

«Le fait que Joe soit en campagne et que Donald Trump doive s'asseoir dans cette salle d'audience... peut-être que cela jouera en sa faveur à la fin, parce que Joe se ridiculise tous les jours», a déclaré Sean Hannity, un soutien de M. Trump et animateur de la chaîne conservatrice Fox News.

Ce procès pourrait également lui permettre de gonfler à bloc ses partisans, qui y voient la démonstration d'une injustice pour leur candidat. Le week-end précédant l'ouverture de son procès, Donald Trump s'est rendu en Pennsylvanie et ira ce week-end à Wilmington en Caroline du Nord, un autre État clé que Joe Biden espère faire basculer.

Le démocrate se rendra pour sa part mardi à Tampa, en Floride, sur les terres de Donald Trump. Joe Biden n'a d'ailleurs pas manqué de pointer les millions de dollars dépensés en frais juridiques par son rival, visé par quatre procédures pénales, et non en frais de campagne.

Mardi, à Scranton dans sa ville natale de Pennsylvanie, M. Biden a même raconté une nouvelle fois qu'un «gars à la mine déconfite» qui «croulait sous les dettes» était venu le voir pour lui demander de l'aide. «J'ai dû lui dire +Donald, je ne peux rien faire pour toi+» a-t-il blagué.