L'air grave devant les sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais, le ton martial dans un commissariat, Gabriel Attal endosse ses nouveaux habits de chef de gouvernement au pas de charge, en choisissant d'aller au contact des Français chaque jour, aidé par sa fidèle garde rapprochée.

Gabriel Attal endosse ses nouveaux habits de chef de gouvernement au pas de charge. IMAGO/ABACAPRESS

«Un déplacement par jour», a promis Matignon. Le jeune Premier ministre n'a pas perdu de temps pour imprimer une méthode inspirée par celle de l'ancien Premier ministre Jean Castex : aller sur le terrain.

Il a d'ailleurs rendu un hommage appuyé lors de sa passation de pouvoir avec Elisabeth Borne à ce prédécesseur, auprès duquel il était secrétaire d'Etat à la Jeunesse puis porte-parole du gouvernement de 2020 à 2022.

Dès la passation terminée mardi, Gabriel Attal s'est rendu auprès des victimes des inondations dans le Pas-de-Calais, leur assurant que l'Etat n'allait «pas les oublier». Le lendemain, il s'est affiché auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour déminer les rumeurs de rivalité, mais aussi redire que la sécurité est «un objectif absolument prioritaire» pour lui.

«Protéger le président»

Aller au contact des Français permet de ne pas rester prisonnier de «l'enfer» de Matignon et des nombreux problèmes qu'il y a à résoudre, souligne Mayada Boulos, une proche qui a dirigé la communication de Jean Castex.

Les déplacements, «ça fait parler, on maîtrise l'agenda et toutes les caméras sont pour vous. Mais si vous faites tout le temps ça, vous banalisez votre parole. Et quand le procédé s'use, les interlocuteurs sont de moins en moins bienveillants», analyse le spécialiste de communication politique Christian Delporte.

Vis-à-vis de l'Elysée, «ça permet de protéger le président. Car quand on va sur le terrain, on est à portée d'engueulade», ajoute M. Delporte. Et peut-être d'instaurer un partage des rôles: un président qui aurait une parole plus rare et un Premier ministre qui s'exprime beaucoup.

Gabriel Attal va aussi recevoir à compter de ce jeudi les forces vives du pays, à savoir chacune des organisations syndicales, patronales et organisations d'élus.

Avant de déjeuner vendredi avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité, alors que le nouveau locataire de Matignon devra manoeuvrer comme sa prédécesseure avec une majorité relative à l'Assemblée.

Après l'adoption dans la douleur de deux lois majeures pour le camp présidentiel sur les retraites et l'immigration, son entourage promet un «dialogue plus nourri» avec les parlementaires.

«Power rangers»

Ces rencontres sont le signe d'une «mise au travail très rapide» du gouvernement, fait valoir une source au sein de l'exécutif. Aller fréquemment au contact rappelle une méthode utilisée par Emmanuel Macron, à qui le nouveau chef de gouvernement «doit tout».

Gabriel Attal s'est engagé à avoir pour chaque problème, une solution, comme il l'a dit en arrivant à Matignon: «poser des diagnostics clairs sans jamais mentir aux Français et mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabou».

Celui qui est présenté comme l'héritier du chef de l'Etat entend imprimer sa marque et vient rue de Varenne avec ses fidèles, qu'il surnomme ses «power rangers».

Il emmène avec lui Fanny Anor, nommée directrice de cabinet adjointe. Cette normalienne, agrégée d'histoire, qui a travaillé au libéral Institut Montaigne, était sa directrice de cabinet à l'Education nationale.

Signe de son importance au sein du cabinet, lors de la passation de pouvoir, elle était sur le perron à la même hauteur de marches que le directeur de cabinet sortant de Mme Borne, Jean-Denis Combrexelle.

Elle formera «un binôme» avec Emmanuel Moulin, l'actuel directeur du Trésor apprécié de l'Elysée, qui devient le bras droit de Gabriel Attal à Matignon.

Le nouveau Premier ministre a aussi pris avec lui un fidèle comme chef de cabinet et conseiller spécial. Maxime Cordier le connaît depuis ses années Sciences Po, où il dirigeait la section de l'UMP quand Gabriel Attal militait au Parti socialiste. Il le conseille depuis le porte-parolat sur la stratégie politique et écrit ses discours importants.

Antoine Lesueur devrait être chargé des élus dans le cabinet, fonction qu'il occupait déjà auprès de Gabriel Attal à l'éducation. Il le suit depuis 2018. Chef de cabinet sur le Service national universel, il a aussi été son conseiller parlementaire au porte-parolat.

Louis Jublin est à ses côtés pour la communication depuis 2018, après avoir travaillé pour le groupe UMP à l'Assemblée.