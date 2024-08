Poutine, ce «vieil homme malade de la Place Rouge qui menace tout le monde avec le bouton rouge»

La guerre est «de retour» en Russie, a affirmé Volodymyr Zelensky dans un discours diffusé samedi. Le président ukrainien a ajouté que Moscou, qui a attaqué son pays en 2022, «va savoir ce que sont des représailles».

Kiev a célébré sa 33e année d'indépendance de l'Union soviétique à un moment tendu de la longue guerre, alors que l'Ukraine s'enfonce en Russie et que Moscou s'intéresse à d'autres villes de l'est de l'Ukraine. sda

La Russie voulait «nous détruire» mais la guerre est «revenue chez elle», a-t-il déclaré dans une vidéo à l'occasion de la Fête de l'Indépendance en Ukraine, qui a selon lui été enregistrée dans la zone frontalière d'où Kiev a lancé son incursion surprise en Russie.

En lançant son invasion au printemps 2022, «la Russie ne cherchait qu'une chose: nous détruire. Au lieu de cela, nous célébrons aujourd'hui la 33e Fête de l'Indépendance de l'Ukraine», a-t-il poursuivi.

La menace du bouton rouge

Le président ukrainien a ajouté: «Quiconque veut semer le mal sur notre terre en récoltera les fruits sur son propre territoire. Il ne s'agit là ni d'une prédiction, ni d'une fanfaronnade, ni d'une vengeance aveugle. Ce n'est que justice.» Il a qualifié le président russe Vladimir Poutine de «vieil homme malade de la Place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge».

En Russie, le président Vladimir Poutine s'est entretenu avec le chef d'état-major Valéri Guérassimov. Selon le Kremlin, ils ont discuté de «la lutte contre les forces ennemies qui envahissent la région de Koursk et des mesures prises pour les détruire».

Echange de prisonniers

Malgré ces déclarations guerrières, la Russie et l'Ukraine ont annoncé un nouvel échange de prisonniers impliquant 230 personnes, dont des soldats qui avaient été capturés lors de l'offensive surprise de Koursk.

Selon le commissaire ukrainiens aux droits humains, Dmytro Loubinets, 82 des 115 personnes récupérées par Kiev sont des soldats ayant participé à la défense de l'usine Azovstal lors du siège de Marioupol en 2022, important fait d'arme en Ukraine.

Comme lors des précédents échanges, celui de samedi a eu lieu grâce à l'entremise des Emirats arabes unis, qui se sont félicités d'être «un médiateur fiable» et ont appelé à la «désescalade» comme «seul moyen de résoudre le conflit».

Fête de l'indépendance

L'Ukraine commémorait samedi son indépendance de l'Union soviétique, alors que la guerre avec Moscou se prolonge pour une troisième année. M. Zelensky a pris part aux célébrations officielles sur la place Sainte-Sophie à Kiev, aux côtés du président polonais Andrzej Duda et de la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte, deux soutiens majeurs de son pays.

Il a affirmé à cette occasion que les forces ukrainiennes avaient testé avec succès un nouveau «drone missile», le «Palianytsia», «beaucoup plus rapide et plus puissant» que les drones dont elles disposent actuellement.

M. Zelensky a également promulgué la loi interdisant la branche de l'Eglise orthodoxe ukrainienne dépendante du patriarcat de Moscou, qui fut longtemps la principale confession du pays. Cette branche a coupé les ponts avec Moscou en 2022 mais les autorités ukrainiennes la considèrent toujours comme étant sous influence russe.

Si cette Eglise est en perte d'influence face à la nouvelle Eglise orthodoxe ukrainienne indépendante fondée en 2018, elle conserve toujours des milliers de paroisses à travers le pays. «Les orthodoxes ukrainiens font aujourd'hui un pas pour se libérer des démons de Moscou», a assuré Volodymyr Zelensky.

Progression russe

Sur le terrain, les troupes russes continuent de gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine, et affirment continuer à infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens et empêcher leurs tentatives de percée en profondeur.

Les forces russes s'approchent notamment de Pokrovsk, important noeud logistique et ville de quelque 53'000 habitants appelés par les autorités à évacuer d'urgence. Elles se trouvaient vendredi à moins de dix kilomètres de cette agglomération.

Dans une autre ville d'importance de cette région, Kostyantynivka, cinq personnes ont été tuées et cinq autre blessées samedi dans une frappe russe sur des zones résidentielles, selon le Parquet ukrainien.

