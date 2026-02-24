  1. Clients Privés
Ukraine Macron dit l'échec «militaire, économique, stratégique» de Moscou

ATS

24.2.2026 - 09:37

Emmanuel Macron a souligné mardi le «triple échec» de la Russie en Ukraine sur les plans «militaire, économique, stratégique». Il s'exprimait quatre ans jour pour jour après le lancement de l'invasion.

L'Ukraine est «la première ligne de défense de notre continent» et l'Europe restera à ses «côtés», a promis le président français.
L'Ukraine est «la première ligne de défense de notre continent» et l'Europe restera à ses «côtés», a promis le président français.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 09:37

24.02.2026, 09:38

«Elle a renforcé l'OTAN dont elle voulait éviter l'expansion, soudé les Européens qu'elle voulait affaiblir, et mis à nu la fragilité d'un impérialisme d'un autre âge», a-t-il écrit sur la plateforme X.

L'Ukraine est «la première ligne de défense de notre continent» et l'Europe restera à ses «côtés», a promis le président français.

Ukraine. Poutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre, dit Zelensky

UkrainePoutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre, dit Zelensky

«Le temps ne joue pas pour la Russie»

Il a assuré que la livraison de matériel militaire et la formation se poursuivraient «pour que l'Ukraine tienne et pour que la Russie comprenne que le temps ne joue pas pour elle».

«A ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue: ils se trompent», a-t-il dit, promettant de continuer à cibler «l'économie de guerre russe».

Veto hongrois

Les Vingt-Sept n'ont cependant pas réussi à s'entendre sur de nouvelles sanctions contre Moscou à cause du veto de la Hongrie, qui a aussi bloqué l'adoption d'un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine décidé en décembre par les dirigeants de l'UE.

Emmanuel Macron a estimé mardi que «rien» ne justifiait de «remettre en cause» ce prêt, et que «nous devons désormais le concrétiser». Il a aussi affirmé qu'il veillerait à ce que «les intérêts des Européens soient bien pris en compte dans les discussions» visant à rétablir la paix en Ukraine.

Le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, qui veut mettre fin à la guerre au plus vite, a établi un canal de communication avec son homologue russe, Vladimir Poutine, ce qui fait craindre à l'UE et à Kiev d'être écartés de leurs négociations.

