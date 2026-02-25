  1. Clients Privés
Discours de politique générale Qui est cette démocrate qui a donné la réplique à Donald Trump ?

ATS

25.2.2026 - 07:33

La gouverneure Abigail Spanberger, choisie pour donner mardi la réplique au président américain lors de son discours de politique générale, pourrait incarner la stratégie de l'opposition démocrate, qui cherche comment mieux peser face à Donald Trump.

Abigail Spanberger a été choisie pour donner la réplique à Donald Trump lors de son discours de politique générale.
ats

Keystone-SDA

25.02.2026, 07:33

A quelques mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui pourraient renverser en novembre le rapport de force avec un Donald Trump disposant des pleins pouvoirs depuis son retour à la Maison Blanche, c'est la nouvelle gouverneure de Virginie, 46 ans et fraîchement élue sur un programme centriste, qui a prononcé la traditionnelle réponse de l'opposition au président lors du «discours sur l'état de l'Union», au Congrès.

«Dans son discours, le président a fait ce qu'il fait toujours: mentir, chercher des boucs émissaires, détourner l'attention et n'offrir aucune solution concrète aux défis de notre nation», a-t-elle déclaré face caméra.

Pourtant, a-t-elle asséné dans une allocution aux airs de discours de campagne, «les Américains méritent des dirigeants qui s'attachent à résoudre les problèmes qui les empêchent de dormir».

Première femme gouverneure de Virginie, plusieurs fois élue au Parlement, ancienne agente de la CIA – la principale agence américaine de renseignement -, cette étoile montante du camp démocrate coche toutes les cases du parti, qui veut miser sur des voix centristes, des personnalités à poigne et prêtes à ferrailler en coulisses comme sur le terrain.

Discours fleuve devant le Congrès. «Vous devriez avoir honte» - Donald Trump se congratule et bat un record !

Elargir la base

Elle a été élue l'an dernier dans un Etat de plus de huit millions d'habitants au terme d'une campagne pragmatique, centrée sur le coût de la vie. Sur le terrain, «j'ai entendu partout les mêmes préoccupations pressantes, les coûts trop élevés du logement, des soins, de l'énergie, de la garde des enfants...», a-t-elle insisté mardi, autant de sujets chers à Donald Trump dont elle n'entend pas laisser la primeur au camp républicain.

Cela vaut aussi pour les questions de sécurité et même d'immigration, une politique migratoire qu'elle juge «défaillante» et «à résoudre», tout en fustigeant la brutalité de la méthode Trump.

Inconnue du grand public il y a encore quelques années, Abigail Spanberger est passée dans les années 2000 par la CIA, pour le compte de laquelle elle a mené plusieurs missions à l'étranger, dont certaines sous couverture.

Elle s'est ensuite fait connaître sur la scène nationale en 2018, en remportant une circonscription de Virginie alors détenue par les républicains. Elle y a ensuite été réélue comme députée avant d'accéder au siège de gouverneure.

Dans ce nouveau fauteuil, elle a assis sa stature de femme politique capable de toucher des électeurs au-delà de la base démocrate, notamment sur les enjeux économiques et de sécurité nationale.

Son choix pourrait aussi refléter l'orientation prise par les démocrates pour leur stratégie à long terme: miser sur une personnalité consensuelle, à la communication maîtrisée, plutôt que sur une opposition frontale et idéologique, représentée pour l'instant par l'icône de la gauche et nouveau maire socialiste de New York, Zohran Mamdani, ou par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, une des cibles préférées de Donald Trump.

«Il a détruit plus de 80 ans d'alliances». À Davos, le gouverneur de Californie torpille Trump

«Il a détruit plus de 80 ans d'alliances»À Davos, le gouverneur de Californie torpille Trump

