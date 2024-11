«Les gens sont super tendus, frustrés, inquiets»

Helene Laube couvre les Etats-Unis pour blue News: la Suissesse parle dans l'interview de son état d'esprit avant les élections, énumère les thèmes les plus importants et révèle à quel point elle pense que le potentiel de violence est élevé.

«"Harris 2024 - bien sûr" »: un drapeau de campagne flotte au vent à San Francisco. (30 octobre 2024 Image : Helene Laube

Hélène, quand avez-vous déménagé aux États-Unis et pour quelle raison?

Cela fait déjà un moment. J'ai atterri ici à San Francisco en octobre 2000. Le Financial Times Deutschland (FTD) m'a envoyée ici en tant que correspondante et le journal a malheureusement cessé de paraître en 2012, mais je suis restée. L'une de mes premières histoires à l'époque était l'élection présidentielle entre Al Gore et George W. Bush.

Le résultat de l'élection a fait l'objet d'un long débat en 2000.

Bush avait alors gagné en Floride avec une différence de près de 540 voix - ce qui est toujours contesté aujourd'hui. La décision a duré une éternité, je crois que c'était cinq semaines. Et à la fin, ce ne sont pas les électeurs qui ont décidé du prochain président, mais les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis, ce qui laissait présager des batailles pour l'élection de 2020 et sans doute aussi pour cette élection.

Avez-vous vécu uniquement en Californie ou êtes-vous allée ailleurs?

Depuis 2000, j'ai toujours vécu ici, dans la Bay Area, dans différents quartiers de San Francisco - et aussi parfois à Sausalito, donc de l'autre côté du Golden Gate Bridge. Mais j'ai beaucoup voyagé pour mon travail.

Décrivez le quartier dans lequel vous vivez actuellement.

Le quartier s'appelle Buena Vista et jouxte Haight-Ashbury, qui est particulièrement apprécié des touristes. Beaucoup de lecteurs le connaissent probablement aussi. Ici, ça ressemble encore un peu à ce qu'était le Summer of Love - avec de nombreux magasins d'occasion et des boutiques où l'on peut acheter des pipes de cannabis. Il y a aussi encore quelques hippies éparpillés, mais aujourd'hui le quartier s'est plutôt embourgeoisé.

Peintures murales psychédéliques, batik, headshops et odeur de cannabis et de patchouli dans l'air : la correspondante américaine Helene Laube sur Haight Street à San Francisco. (1er novembre 2024) Photo : JB

Qui y vit aujourd'hui?

Beaucoup de personnes qui gagnent bien leur vie, des bureaux tech, des familles, surtout des jeunes. Tout San Francisco et la Bay Area sont extrêmement chers. Quelques personnes s'y maintiennent encore en raison du contrôle des loyers. Moi aussi, je ne peux vivre ici que parce que je n'ai pas eu d'augmentation de loyer depuis x années, ou seulement de faibles augmentations. Beaucoup de gens ne peuvent pas payer les prix réguliers du marché.

Est-ce que c'est dangereux?

Non, il y a beaucoup de coins sympas ici et je n'ai pas peur de sortir dans la rue. Contrairement à ce que rapportent de nombreux médias nationaux et la presse internationale, il n'y a pas un seul marché de la drogue en plein air ici. Et il n'y a pas partout des sans-abri couchés dans la rue ou attaquant les passants.

Cela ressemble à un quartier très libéral... Avez-vous dans votre cercle de connaissances des personnes qui soutiennent Trump?

Non. Mais je ne veux pas exclure le fait que je connaisse des gens qui votent Trump, mais qui ne le font pas savoir.

Les électeurs californiens portent leur choix sur la poitrine. (1er novembre 2024) Image : LPP

La politique est-elle souvent un sujet de discussion dans le cercle dans lequel vous évoluez?

Oui, depuis toujours en fait, mais encore plus depuis 2016. Les gens sont super tendus, frustrés, inquiets et craignent que Trump ne gagne et que les États-Unis et le monde entier ne sombrent dans le chaos. La nervosité et la peur sont palpables. Mais les sondages montrent que c'est aussi le cas du côté républicain. Eux aussi sont nerveux et ont peur des «démocrates radicaux» et de la fin des Etats-Unis.

Quelle est l'ampleur de la polarisation? Y a-t-il encore un espoir de consensus?

Je dirais que le consensus politique existe encore, mais qu'il y a un désaccord sur sa force. Il y a des sujets sur lesquels de nombreux démocrates et de nombreux républicains sont tout à fait d'accord. Un exemple serait le droit à l'avortement, soutenu par une nette majorité d'électeurs des deux partis. Ou encore l'interdiction des grands chargeurs pour les AR-15, c'est-à-dire les mitrailleuses semi-automatiques, si populaires ici.

Mais?

Le problème, c'est que les républicains sont nettement moins nombreux que les démocrates à penser que la violence armée est un problème majeur qui doit figurer en tête de l'agenda. Les électeurs républicains ne poussent pas à une législation en ce sens.

"Childless Cat Ladies" : le vice-candidat de Trump J. D. Vance s'attaque à un vieux stéréotype - les partisans* de Harris à San Francisco l'accrochent à la fenêtre. Image : Helene Laube

Pourquoi le pays est-il si divisé?

J'appellerais cela un fossé de perception: La plupart des partisans des deux partis se trompent sur les préférences des électeurs de l'autre parti. Ils pensent qu'il y a bien moins de convictions politiques communes qu'il n'y en a en réalité. Cet écart est le plus important chez les personnes les plus engagées politiquement. Ce sont eux qui ont l'image la plus déformée des convictions de l'autre camp. Mais la plupart des Américains qui ne vivent pas dans une bulle démocratique comme San Francisco ou New York City doivent s'arranger d'une manière ou d'une autre avec leurs parents, leurs voisins, les enseignants de leurs enfants ou leurs médecins qui votent différemment.

Quels sont les sujets qui font le plus réagir?

Chez les démocrates, la santé publique et les droits reproductifs, y compris le droit à l'avortement, ainsi que l'économie sont en tête de liste. Mais le changement climatique, la politique environnementale et la législation sur les armes jouent également un rôle important. Et la démocratie, parce que ces gens ont tout simplement peur que nous dérivions ici vers le fascisme.

On chercherait en vain un panneau de campagne de Trump dans l'ancien quartier hippie de Haight - comme dans tout San Francisco. (30 octobre 2024) Image : Helene Laube

Et dans le camp adverse?

Chez les électeurs de Trump, ce sont l'économie, l'inflation et la sécurité des frontières. L'immigration est un thème important pour les deux camps, mais les solutions proposées et surtout la rhétorique sont différentes.

Et maintenant la question cardinale: qui va gagner l'élection?

Il est impossible de faire un pronostic. C'est trop serré.

Est-ce que vous vous attendez à une partie de suspension ou à un résultat rapide?

C'est difficile à dire. Les deux sont envisageables. Les premières indications arrivent peu après 19 heures de Géorgie, donc à 4 heures du matin mercredi chez vous. Puis une demi-heure plus tard de Caroline du Nord. Si Harris fait un bon score dans ces deux swing states, cela pourrait indiquer que le résultat ne dépend pas autant d'états comme le Michigan ou la Pennsylvanie, qui comptent beaucoup plus lentement. Cela dépend également de la rapidité avec laquelle les bulletins de vote par correspondance sont comptés. Plusieurs États permettent à ces bulletins d'arriver et d'être comptés même après le scrutin.

Vous sentez-vous capable de faire des prévisions?

En 2016, on le savait déjà la nuit même, et en 2020, il a fallu quatre jours. Je pense que ce sera plus long.

Art de rue politiquement chargé à Oakland, dans la Bay Area. (photo d'archives) Image : Helene Laube

Que se passe-t-il si Donald Trump perd les élections?

Il y a quatre ans, il s'est accroché au pouvoir par tous les moyens: pourquoi ne pas réessayer cette fois-ci? D'autant plus qu'il pourrait éviter toutes les procédures judiciaires pénales à son encontre et un éventuel séjour en prison s'il revenait à la Maison Blanche. Trump - un criminel condamné - a vraiment beaucoup à perdre, et ses alliés et lui préparent tout pour contester les résultats des élections sur le plan juridique et par d'autres moyens. Surtout si le résultat est très serré, il faut s'attendre à tout.

Mais?

Il y a quatre ans, Trump était encore au pouvoir. Aujourd'hui, l'armée et le ministère de la Justice dépendent de Joe Biden. Trump aurait également besoin d'un très grand soutien de la part des politiciens dans les Etats et au Congrès américain. Beaucoup d'entre eux se sont opposés à lui en 2020. Il sera très difficile pour lui de procéder comme il y a quatre ans.

Comment évaluez-vous le potentiel de violence?

Relativement élevé. La rhétorique s'envenime, les Américains se sont encore plus armés. Une part significative de la population normalise la violence pour atteindre des objectifs politiques. Certains sondages indiquent que six, sept, huit pour cent des Américains soutiennent le recours à la violence. Pas seulement pour remettre Trump en place, mais aussi pour l'empêcher d'agir.