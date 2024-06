Armée : une proposition de Viola Amherd fait bondir ses collègues du CF

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le Conseil fédéral débute jeudi sa traditionnelle excursion annuelle. Emmené par la présidente de la Confédération Viola Amherd, le gouvernement fédéral passera deux jours en Valais. Au programme de ce jour, une rencontre avec les autorités et la population dans la matinée à Sion, puis dans l'après-midi à Brigue. Vendredi, les sept sages profiteront de leur course d'école sans obligation publique.

TRAFIC FERROVIAIRE : Les CFF font le point jeudi sur l'état d'avancement des travaux au tunnel de base du Gothard. La galerie ouest de l'ouvrage avait été fortement endommagée lors du déraillement d'un train de marchandises le 10 août 2023. La remise en service du tunnel est prévue pour septembre.

TRAVAIL : Le syndicat Travail.Suisse fait le point jeudi sur la réinsertion professionnelle des femmes qui ont interrompu leur carrière pour des raisons familiales. Estimant que peu de choses ont changé depuis qu'il a publié des recommandations il y a dix ans, il présente une série de revendications sur ce sujet. Du point de vue de la politique de l'égalité, mais aussi dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce thème est plus actuel que jamais et exige des mesures urgentes de la part des milieux politiques et économiques, estime le syndicat.

FRANCE : La cour d'appel de Paris se prononce jeudi sur l'appel de Tariq Ramadan contre son renvoi devant la cour criminelle départementale pour viol. L'islamologue genevois conteste son renvoi pour le viol de quatre femmes entre 2009 et 2016, ordonné en juillet 2023. Ses avocats demandent «un non-lieu total».

PRESIDENTIELLE AMERICAINE : Après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné aux Etats-Unis d'Amérique. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur à la Maison-Blanche Donald Trump, au coude-à-coude dans les sondages, se retrouvent jeudi pour le premier débat de la présidentielle de novembre. Les deux hommes débattront à partir de 21h00 (03h00 vendredi en Suisse) en Géorgie, l'un des Etats les plus disputés de l'élection. Leur duel, censé durer 90 minutes, sera modéré par deux journalistes de CNN. Pour éviter la cacophonie du premier débat de 2020, l'émission se déroulera sans public et sans prompteur et, surtout, le micro de Joe Biden sera coupé quand Donald Trump s'exprimera et vice-versa.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 26 juin, c'est aujourd'hui la journée des micro, petites et moyennes entreprises. Elle offre l'occasion de discuter et d'échanger des idées sur la manière de soutenir ces entreprises pour faire avancer le programme de développement durable 2030 et pour atteindre ses objectifs. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day

Vu dans la presse

LÉGISLATIVES FRANÇAISES : Le climat tendu en France en vue des élections législatives anticipées de dimanche incite les Français les plus fortunés à déposer une partie de leurs avoirs financiers en Suisse, rapportent jeudi la Tribune de Genève et 24 Heures. «On assiste à une forte demande de la part de Français qui s'inquiètent de l'instabilité politique et qui disent rechercher de la sécurité pour leur épargne», déclare dans les journaux Arthur Jurus, de la banque privée ODDO BHF (Suisse) SA. «Le mouvement a été net, dès les jours ayant suivi des élections européennes, marquées par le succès des partis non traditionnels, et la dissolution de l'assemblée nationale» par le président français Emmanuel Macron, ajoute-t-il.

ARMÉE : La ministre suisse de la défense Viola Amherd veut augmenter l'équipement de l'armée en passant par une loi spéciale avec un fonds de dix milliards de francs financé par la dette, affirment jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant des «personnes bien informées et proches du Conseil fédéral». L'armée devrait ensuite rembourser les dettes à partir de 2045. Cette proposition a suscité des critiques au sein du Conseil fédéral, indiquent les journaux. La question de savoir comment l'armée pourrait rembourser une somme aussi importante a notamment été posée. Des conseillers fédéraux ont également exigé de meilleures informations sur l'utilisation que l'armée entendait faire de cet argent. Le projet a été retourné à Mme Amherd pour qu'il soit amélioré.

PROCHE-ORIENT : Interrogé dans Le Temps de jeudi, le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, ne pense pas qu'il est envisageable d'avoir un siège à Genève, comme certains le suggèrent. «Nous n'allons pas pouvoir opérer à Jérusalem-Est et en Cisjordanie depuis Genève», ajoute-t-il. «Nos écoles sont là-bas, nos centres de santé sont là-bas et c'est sur place que nous devons travailler». Si l'agence est expulsée de Jérusalem et des territoires palestiniens sous contrôle d'Israël, «il sera difficile pour nous d'opérer», poursuit le Neuchâtelois.

MUSIQUE : La ville de Berne, qui envisage d'organiser le concours Eurovision de la chanson, estime les coûts de la compétition à 40,4 millions de francs, écrivent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. La facture de la sécurité à elle seule est estimée à 27 millions. La ville de Berne souhaite que le canton prenne en charge ces frais, mais les autorités cantonales ne sont prêtes à le faire que si la Confédération finance 60% des coûts de sécurité. La Confédération n'a pas indiqué si elle participera ou non aux coûts. D'autres villes pourraient présenter des concepts qui se passent de l'argent de l'Etat fédéral.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : un tribunal de Munich condamne l'ex-patron d'Audi Rupert Stadler à 21 mois de prison avec sursis et une amende de 1,1 million d'euros pour fraude dans l'affaire des moteurs diesel truqués. M. Stadler avait décidé de plaider coupable. Il était accusé d'avoir eu connaissance de l'installation de logiciels illégaux sans être intervenu pour y mettre fin.

- Il y a 10 ans (2014) : décès du musicien de soul américain Bobby Womack ("Fly me to the Moon"). Il était né le 4 mars 1944.

- Il y a 15 ans (2009) : décès de l'actrice et chanteuse américaine Gale Storm.

- Il y a 25 ans (1999) : naissance de l'acteur américain Chandler Riggs ("The Walking Dead").

- Il y a 40 ans (1984) : naissance de la starlette américaine Khloé Kardashian.

- Il y a 75 ans (1949) : le Conseil de sécurité adopte une résolution créant la Cour internationale de justice (CIJ).

- Il y a 80 ans (1944) : décès du compositeur alémanique Werner Wehrli. Il était né le 8 janvier 1892.

Le dicton du jour

«Temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant».

