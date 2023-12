Le niveau du lac de Bienne n'a cessé de monter mardi pour atteindre vers 16h30 le seuil de 430,07 mètres. Le niveau de crue fixé à 430,35 mètres pourrait être atteint mercredi ou jeudi, mais le lac a déjà débordé à plusieurs endroits.

Le niveau du lac de Bienne n'a cessé de monter mardi (image d’illustration). ats

En raison des pluies de ces derniers jours conjuguées à la fonte du manteau neigeux, l'Aar et la Suze déversent d'importantes quantités d'eau dans le lac de Bienne, selon la carte des dangers naturels du canton de Berne. Le niveau record pour le lac de Bienne s'élève à 430,94 mètres, un seuil enregistré en 2021.

L'organe de conduite régional Biel/Bienne Regio appelle depuis lundi la population à faire preuve de prudence et à ne pas s'approcher des cours d'eau en crue. Les propriétaires de bateaux sur le lac et le canal Nidau-Büren sont invités à eux vérifier et à sécuriser les dispositifs d'amarrage de leurs bateaux.

Danger fort

Une alerte de crues de danger 4 sur 5, soit un danger fort, a été déclenchée pour le lac de Bienne, annonce MeteoSuisse sur son application. Mais c'est tout le canton de Berne qui est placé en état de vigilance. Le niveau du lac de Thoune est également en hausse constante.

«Le système hydrologique est totalement saturé», a relevé le canton de Berne qui ajoute que cela fait longtemps que les sols n'absorbent plus d'eau. Reste que le niveau des eaux n'est actuellement pas comparable à celui des crues de 1999, 2005, 2007 et 2021.

