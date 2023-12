Au vu des intempéries persistantes de ces derniers jours, le canton du Valais se déclare en «situation particulière». La situation sur l'ensemble du territoire est actuellement critique, notamment en ce qui concerne le réseau routier.

La route entre Les Valettes et Champex, près d'Orsières (VS) s'est affaissée sur 10 à 15 mètres en raison d'un glissement de terrain. ATS

Le Conseil d'Etat a aussi décidé «de déléguer la subordination de l'Organe cantonal de conduite au (OCC) au chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre, indique-t-il mardi dans un communiqué. Des mesures qui doivent permettre d'agir rapidement au "vu de l’évolution attendue de la situation qui pourrait se dégrader au fil des heures».

Dans certaines régions, comme le Bas-Valais ou celle du Sanetsch, il est tombé environ 100 millimètres de pluie sur les 24 dernières heures et une deuxième vague importante de pluie est attendue pour la soirée. Les pluies ne devraient pas cesser avant jeudi.

«Tous les trente ans»

«L'ampleur de la situation est exceptionnelle en cette période de l'année», indique à Keystone-ATS l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier qui parle d'un genre d'événement «qui se produit tous les trente ans». En plus de la pluie qui tombe au-dessus de 2000 mètres, s'ajoute la fonte de la neige accumulée, poursuit-il.

Les sols sont saturés d’eau et provoquent une instabilité géologique, notamment le long des axes routiers. Des éboulements, des glissements de terrain ainsi que des chutes de pierres ont eu lieu dans tout le canton, abonde le Conseil d'Etat.

C'est le cas notamment sur la route entre Les Valettes et Champex, près d'Orsières, qui s'est affaissée sur 10 à 15 mètres en raison d'un glissement de terrain. «Il faudra trois ou quatre mois pour la remettre en état», prévient l'ingénieur cantonal.

Crainte de débordements

«Ces précipitations pourraient également provoquer des débordements de cours d’eau», ajoute le canton. L'OCC recommande de limiter ses déplacements au nécessaire et de se tenir éloigné des cours d’eau (même des lits de ruisseaux), d’éviter les routes forestières et les allées bordées d’arbres. Il appelle également à éviter les caves et les garages souterrains en cas d’inondation et de ne pas rouler en voiture ou à vélo sur des routes inondées.

zd, ats