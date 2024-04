Hausse des primes de l’assurance maladie : le pire est à venir

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

IMMIGRATION : L'UDC dépose mercredi matin à la Chancellerie fédérale les signatures en faveur de son initiative populaire pour la durabilité «Pas de Suisse à 10 millions». Elle demande que la constitution fédérale soit complétée par un nouvel article sur le «développement démographique durable». En cas d'acceptation de l'initiative, la population résidante permanente de la Suisse ne devra pas dépasser dix millions de personnes avant 2050. Le texte demande qu'une fois la barre des 9,5 millions franchie, les personnes admises à titre provisoire ne puissent plus obtenir d'autorisation de séjour ou d'établissement ni la nationalité suisse ni aucun autre droit de rester. Si ces mesures ne suffisent pas, la Suisse devra résilier l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

HOCKEY SUR GLACE : L'acte II des demi-finales des play-off de la National League de hockey sur glace se déroule mardi soir à 20h00. Battu 2-1 à Fribourg lundi soir après avoir dominé la partie, le Lausanne Hockey Club doit réagir face à Gottéron. L'entraîneur vaudois Geoff Ward espère récupérer son meilleur compteur Antti Suomela, dont le talent ne sera pas de trop face à un Reto Berra brillant devant le filet fribourgeois depuis le début des play-off. Les Zurich Lions se déplacent dans le même temps à Zoug après avoir maîtrisé leur sujet à domicile lundi (5-2).

FINLANDE : La Finlande va mettre ses drapeaux en berne mercredi pour marquer le deuil du pays après qu'un garçon de 12 ans a ouvert le feu la veille dans une école, tuant un élève et en blessant deux autres. L'enfant portait un masque sur le visage et un casque antibruit lorsqu'il est passé à l'acte, selon la chaîne finlandaise MTV uutiset. Après avoir interrogé le suspect, la police cherche à établir le mobile et les raisons de cet acte. Elle doit faire un nouveau point sur l'enquête vers 13h00 (heure en Suisse).

Vu dans la presse

SANTÉ : «La population devrait se préparer à une nette augmentation des primes de l'assurance maladie dans les années à venir», prévient l'économiste bernois de la santé Heinz Locher dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi, un avis que partage également Le Temps du même jour. Les deux plus grands assureurs maladie de Suisse, CSS et Helsana, ont annoncé mardi des pertes en 2023 dans l'assurance de base, de 181 millions de francs pour le premier et de 220 millions de francs pour le second. L'expert bernois pointe une poursuite de l'augmentation des coûts dans l'assurance de base. Le manque de personnel qualifié, par exemple, influence les coûts à la hausse, note-t-il.

EMPLOI : 6717 annonces d'emploi pour le personnel soignant ont été recensées par l'agence de recrutement X28 au premier trimestre de cette année en Suisse, relèvent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. C'est le secteur qui souffre le plus de la pénurie de main-d'oeuvre. Les annonces pour monteurs électriciens arrivent en deuxième position (6216). Les conseillers de vente (3679), les chefs de projet (3290) et les menuisiers (3116) sont également très recherchés. A la mi-mars, 291'576 annonces d'emploi étaient en ligne dans toute la Suisse, soit 2000 de moins qu'à la mi-décembre. Le niveau reste cependant nettement plus élevé que les années précédentes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014) : décès de l'écrivaine et éditrice française Régine Desforges ("La bicyclette bleue").

- Il y a 20 ans (2004) : une fusillade a éclaté dans la banlieue de Madrid entre des policiers espagnols et les auteurs présumés des attentats du 11 mars dans un train madrilène. Les terroristes se font finalement exploser.

- Il y a 40 ans (1984) : naissance de la biathlète grisonne Selina Gasparin, médaillée d'argent aux jeux Olympiques de Sotchi en 2014.

- Il y a 50 ans (1974) : un nombre record de 148 tornades frappent treize Etats américains du sud et du Midwest en l'espace de 24 heures. La catastrophe fait 315 morts et cause environ 600 millions de dollars de dégâts.

- Il y a 55 ans (1969) : naissance de l'actrice française Clotilde Courau ("Le Petit criminel», «Elisa» «L'ombre des femmes"). Elle a épousé en 2003 le prince Emmanuel-Philibert de Savoie.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'acteur st-gallois Max Rüdlinger ("A vos marques, prêts, Charlie!», «Mad Heidi").

- Il y a 75 ans (1949) : la Jordanie est le troisième Etat à conclure un accord de cessez-le-feu avec Israël, après l'Egypte et le Liban. Les deux pays ne signeront toutefois un traité de paix que le 25 juillet 1994.

- Il y a 90 ans (1934) : naissance de la primatologue britannique Jane Goodall.

- Il y a 100 ans (1924) : naissance de l'actrice et chanteuse américaine Doris Day. Elle a accédé à la notoriété en interprétant «Que sera, sera» dans le classique d'Alfred Hitchcock «L'Homme qui en savait trop» (1956). Le morceau a décroché l'Oscar de la meilleure chanson originale.

- Il y a 100 ans (1924) : naissance de l'acteur américain Marlon Brando ("Le Parrain», «Un tramway nommé désir"). Il est décédé le 1er juillet 2004.

- Il y a 125 ans (1899) : décès de l'industriel et homme politique zurichois Adolf Guyer-Zeller. Pionnier des chemins de fer, il est l'initiateur du chemin de fer de la Jungfrau. Il était né le 1er mai 1839.

- Il y a 130 ans (1894) : assemblée générale constitutive de l'Agence télégraphique suisse (ats), devenue aujourd'hui Keystone-ATS.

Le dicton du jour

«Comme est fait le 3 est fait le mois».

