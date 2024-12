Nombreuses falsifications de signatures pour l'initiative sur l'approvisionnement médical

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SKI ALPIN: Le Suisse Marco Odermatt, en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, peut profiter de l'étape de Bormio, où une descente puis un super-G sont prévus samedi et dimanche, pour prendre le large. Le Nidwaldien compte déjà quatre podiums sur la Stelvio, soit deux succès en super-G et deux deuxièmes places en descente.

SKI ALPIN: La Suissesse Camille Rast étrenne ce week-end le dossard rouge de première du général de la Coupe du monde de ski alpin à Semmering, en Autriche. La Valaisanne, qui n'a plus évolué sur le cirque blanc depuis sa première victoire obtenue en slalom le 1er décembre à Killington, aborde en confiance mais avec une certaine pression les épreuves autrichiennes, en l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin et de la Slovaque Petra Vlhova, blessées. Un géant est au menu samedi et un slalom dimanche.

HOCKEY SUR GLACE: Deux matches sont agendés samedi à Davos dans le cadre de la Coupe Spengler de hockey sur glace. L'équipe tchèque du Dynamo Pardubice est opposée dès 15h10 au club finlandais de Kärpät Oulu. A partir de 20h15, c'est au tour de la Team Canada de jouer son deuxième match contre les tigres allemands de Straubing.

Vu dans la presse

VOTATIONS: La Chancellerie fédérale a découvert de nombreuses irrégularités dans la collecte de signatures pour l'initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical», révèlent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le texte lui a été remis le 3 octobre muni de 131'542 signatures. Sur ce total, 3626 paraphes sont non valables, dont 3308 proviennent de Genève. Une analyse médico-légale a montré que de nombreuses indications ont été rédigées par la même main, explique dans les journaux Andreas Faller, membre du comité d'initiative. Ce dernier coopère avec les autorités, ajoute M. Faller, soulignant qu'une partie des signatures proviennent d'entreprises de collecte privées.

DÉFENSE: Une enquête d'un cabinet d'avocats révèle des dysfonctionnements systématiques chez RUAG et dans le commerce des chars Leopard 1, affirme samedi la Neue Zürcher Zeitung, qui s'est procuré les conclusions intermédiaires du rapport. Un collaborateur de l'entreprise d'armement en mains de la Confédération a exploité pendant des années un système de commerce dissimulé et en a profité massivement. Le président du conseil d'administration démissionnaire Nicolas Perrin parle de sommes d'un «montant significatif». M. Perrin avait annoncé sa démission au début 2024, au moment où RUAG MRO était épinglée par un audit du Contrôle fédéral des finances pour sa gestion de la vente des chars de combat Leopard 1.

UKRAINE: L'ancien conseiller fédéral Alain Berset dit dans le Blick de samedi s'être déjà engagé sur la guerre en Ukraine et la crise en Géorgie dans le cadre de sa nouvelle fonction de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il s'est déjà rendu trois fois en Ukraine depuis son entrée en fonctions en septembre. «J'ai assisté à plusieurs reprises à des alertes aériennes, de jour comme de nuit». Tout le pays est en guerre et pas seulement une partie, rappelle-t-il dans le journal, alors que des politiciens en Suisse veulent supprimer le statut de protection des Ukrainiens. «Il n'y a pas de zones sûres en Ukraine pour le moment», ajoute-t-il.

VOL: Les supermarchés multiplient les contrôles en Suisse pour faire face à une hausse significative des vols depuis trois ans, indiquent samedi 24 Heures et la Tribune de Genève. En cause, l'inflation. En 2023, 24'252 vols à l'étalage ont été comptabilisés, contre 16'752 en 2021, selon l'Office fédéral de la statistique. Ils avaient déjà augmenté de 20% en 2022 par rapport à 2021. Les contrôles effectués aux caisses normales restent cependant moins répandus et plus récents, que les fouilles aléatoires effectuées aux caisses en libre-service. «Les mesures actuelles de sécurité sont suffisantes pour assurer un taux de vol constant et bas», assure le détaillant Migros.

DROGUE: Les premières mesures du plan contre le crack à Genève ont permis de stabiliser la crise après une année, estime vendredi dans Le Temps Thomas Herquel, le directeur de Première Ligne, une association qui gère un local d'injection dans la cité de Calvin, le Quai 9. «La situation est sous contrôle, ce qui n'était pas le cas il y a un an», lorsque le nombre d'usagers de crack doublait chaque mois, ajoute-t-il. «Le nombre de consommateurs est constant et les actes violents ont diminué», constate-t-il. Selon lui, «le bassin maximum [des personnes susceptibles de consommer du crack] a été atteint». Il note que la police et l'association ont réussi «à mieux quadriller le terrain et à lutter contre le tourisme d'opportunité».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'ancien conseiller aux Etats et procureur général du Tessin Dick Marty. Celui qui fut aussi rapporteur au Conseil de l'Europe et membre de la commission des droits de l'homme de l'OSCE a lutté énergiquement contre le crime organisé et en faveur des droits de l'homme.

- Il y a 10 ans (2014): un Airbus A320-200 d'AirAsia Indonesia s'abîme en mer de Java avec 162 personnes à bord.

- Il y a 10 ans (2014): un incendie éclate sur le ferry italien Norman Atlantik lors d'une violente tempête. Le navire, qui transportait 478 personnes, reliait Patras, en Grèce, à Ancône, en Italie. La plupart des passagers ont pu être sauvés par des hélicoptères. Sept personnes sont mortes.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'écrivaine américaine Susan Sontag. Considérée comme une médiatrice entre l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique, elle s'est engagée publiquement en faveur des droits de l'homme. Elle était également connue comme critique des conditions culturelles et sociales et du gouvernement américain.

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'acteur américain Denzel Washington ("Philadelphia").

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'actrice britannique Maggie Smith. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans «Les belles années de Miss Brodie» en 1970 et celui de la meilleure actrice dans un second rôle dans «California Hotel» en 1972. Elle a également incarné Minerva McGonagall dans la saga «Harry Potter». Elle est décédée le 27 septembre 2024.

Le dicton du jour

«Décembre de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche».