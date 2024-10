Billets de 1976 pas encore échangés: un milliard dans la nature

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Près d'un milliard de francs de la série de billets de 1976 n'ont pas encore été échangés.

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Près d'un an après l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas sur sol israélien, une série de manifestations et commémorations sont organisées ces prochains jours en Suisse. La communauté juive commémorera les victimes du massacre, notamment à Zurich. A Bâle, une «manifestation nationale» de soutien à la Palestine aura lieu samedi après-midi.

MOBILITÉ: Des activistes anti-trafic se réunissent samedi à Lausanne et Genève. Deux manifestations simultanées auront lieu en début d'après-midi en signe d'opposition aux projets d'extensions d'autoroutes sur lesquels les Suisses sont appelés à voter le 24 novembre prochain.

FRANCOPHONIE: Deuxième et dernière journée samedi à Villers-Cotterêts du XIXe sommet de la francophonie. L'objectif du sommet est de souligner l'importance des échanges multilatéraux entre francophones. Les chefs d'Etat et de gouvernement présents se penchent aussi sur l'usage du français dans les processus de décision politique, dans un contexte de crise. 54 chefs d'Etats sont présents, dont la présidente de la Confédération Viola Amherd.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. Elle est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

MONNAIE: Près d'un milliard de francs de la série de billets de 1976 n'ont pas encore été échangés, constate samedi la Neue Zürcher Zeitung, relayant une estimation de la Banque nationale suisse (BNS). La valeur des billets non rendus doit être remboursée le 30 avril 2025 selon une clé de répartition prévue par la loi.

Dix pour cent restent à la BNS, qui doit pouvoir s'acquitter de son obligation d'échange de durée indéterminée. Vingt pour cent sont versés au fonds suisse d'aide en cas de dégâts naturels. La part restante revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons, ce qui pourrait représenter un peu plus de 470 millions de francs pour ces derniers, a calculé la NZZ.

PROCHE-ORIENT: Une piste suisse apparaît dans l'énigme des bipeurs piégés de la milice chiite libanaise Hezbollah, affirment samedi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, reprenant une information du journal norvégien VG. La société de services financiers Ellenberg Trading aurait servi d'intermédiaire aux paiements à l'entreprise hongroise responsable de la production des bipeurs. Ellenberg Trading, dont la propriétaire est une Suissesse nommée P. Ellenberg, est domiciliée à Zurich.

Mais les recherches des journaux mettent en doute l'existence de cette femme, tout comme l'activité de la société dans le domaine financier. Ce qui est clair cependant, ajoutent les journaux, c'est que le nom P. Ellenberg se trouve au départ d'une longue chaîne de sociétés-écrans. Des centaines de bipeurs et talkies-walkies du Hezbollah ont explosé au Liban en septembre, faisant 37 morts et près de 3000 blessés. Le Hezbollah et le Liban ont accusé Israël d'avoir piégé ces appareils. Israël n'a pas commenté ces attaques.

ADDICTION: Les drogues de synthèse prennent de plus en plus de place dans le canton de Neuchâtel depuis les années 2000, indique samedi dans ArcInfo Joël Boiteux, médecin-chef à Addiction Neuchâtel. «Ces dernières années, c'est notamment la kétamine, un anesthésiant, qui gagne en popularité». Il constate aussi une forte consommation de la méthamphétamine ou crystal meth, «mais très peu de crack de rue», contrairement à d'autres cantons. Mais pour le spécialiste, «le produit qui cause le plus de problèmes reste l'alcool».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): les corps de 48 membres de l'Ordre du Temple Solaire (OTS) sont retrouvés à Cheiry (FR) et Salvan (VS).

- Il y a 50 ans (1974): des attentats à la bombe perpétrés par l'IRA font cinq morts et 65 blessés dans des pubs de Guildford.

- Il y a 60 ans (1964): 57 personnes fuient de Berlin-Est à Berlin-Ouest par un tunnel.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'écrivain britannique Peter Ackroyd, auteur notamment de nombreuses biographies.

- Il y a 90 ans (1934): décès du réalisateur français Jean Vigo ("Zéro de conduite», «L'Atalante"). Il était né en 1905.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'acteur français Bernard Noël, connu pour ses rôles à la télévision, notamment ceux de François Vidocq et de Gaspard des montagnes. Il est décédé en 1970.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'acteur français Guy Piérauld, connu surtout pour son activité dans le doublage. Il a été durant près de 40 ans la voix française de Bugs Bunny, Woody Woodpecker et Max la Menace, ainsi que la première voix d'Astérix dans un feuilleton radiophonique de Radio Luxembourg en 1960.

- Il y a 160 ans (1864): naissance à Besançon de l'ingénieur français Louis Lumière, inventeur du cinéma avec son frère Auguste. Il est décédé en 1948.

Le dicton du jour

«À la Saint-Placide, le verger est vide».

