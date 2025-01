Tentative de féminicide à Lausanne: des nouvelles de la victime

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Suissesse de 40 ans victime d'une tentative de féminicide mardi à Lausanne est toujours hospitalisée dans un état grave, «mais ses jours ne sont pas en danger», selon le porte-parole du ministère public vaudois.(image prétexte) KEYSTONE

Les points forts du jour

WEF: Le Forum économique mondial (WEF) s'achève vendredi à Davos (GR) après une semaine presque uniquement consacrée au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'allocution en visioconférence du président américain jeudi a été le point d'orgue de la réunion annuelle. Le bilan des services de sécurité du WEF est attendu dans la journée.

SOINS: Le Conseil d'Etat fribourgeois, via le ministre de la santé Philippe Demierre, présente vendredi à la presse le rapport de planification des soins de longue durée qui est mis en consultation avec effet immédiat. Le document répertorie le besoin en lits des établissements médico-sociaux (EMS) et en heures de soins et d'aide à domicile. Il émet également des projections jusqu'en 2050.

SOCIAL: Le Conseil d'État neuchâtelois détaille vendredi devant la presse la planification de l'offre de prestations sociales pour adultes pour la période 2025-2029. Inscrite dans la loi sur l'accompagnement et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap (LIncA) adoptée en 2021, cette planification comprend la vision stratégique du gouvernement et les moyens que celui-ci souhaite dédier aux prestations d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des personnes vivant avec un handicap, en situation d'addiction et de grande précarité sociale pour les cinq prochaines années.

ÉTATS-UNIS: Donald Trump fait vendredi son premier déplacement en tant que 47e président des Etats-Unis à Los Angeles, un bastion démocrate où il doit constater les ravages des pires incendies de l'histoire de la ville. Selon la presse, le milliardaire républicain sera accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur démocrate de la Californie Gavin Newsom, qu'il a insulté à plusieurs reprises.

M. Trump a accusé en outre faussement l'Etat démocrate d'avoir adopté des politiques environnementales qui provoqueraient une mauvaise gestion de l'eau. Il vient également de signer un décret ordonnant de ne pas délivrer d'aides aux «villes sanctuaires» protégeant les migrants. La police de Los Angeles refuse de collaborer avec l'Etat fédéral pour identifier les immigrés en situation irrégulière.

SKI ALPIN: Trois fois deuxième sur la Streif, le Suisse Marco Odermatt vise vendredi une victoire dans le super-G de Kitzbühel, comptant pour la coupe du monde de ski alpin. Vainqueur de la descente il y a une semaine à Wengen, le Nidwaldien aimerait accrocher la mythique épreuve autrichienne à son impressionnant tableau de chasse. Mais même sans le Français Cyprien Sarrazin et l'Autrichien Vincent Kriechmayr, tous deux blessés, Odermatt aura de la concurrence, à commencer par ses propres coéquipiers suisses Justin Murisier ou Alexis Monney, très à l'aise sur cette piste.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'éducation. L'éducation est un droit fondamental inscrit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui exige que l'enseignement élémentaire soit gratuit et obligatoire. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

AGRESSION: La Suissesse de 40 ans victime d'une tentative de féminicide mardi à Lausanne est toujours hospitalisée dans un état grave, «mais ses jours ne sont pas en danger», déclare vendredi dans le journal 24 Heures Vincent Derouand, porte-parole du ministère public vaudois. Elle était une résidente du centre d'accueil pour les victimes de violences domestiques MalleyPrairie.

Le suspect, interpellé peu après les faits, est son conjoint, un Suisse de 53 ans. «Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse et aucune procédure pénale n'était en cours auprès du ministère public au moment des faits», précise le porte-parole.

CONSEIL FEDERAL: La conseillère fédérale démissionnaire Viola Amherd estime vendredi dans les journaux de Tamedia que son départ ne provoque pas de chaos au sein de son parti, Le Centre, malgré le refus de nombre de favoris de se porter candidats. «Ce n'est pas la première fois que le parti doit trouver un successeur pour un ou une conseillère fédérale» et «les processus au sein du parti sont bien réglés», assure-t-elle.

Les refus de plusieurs papables sont des décisions personnelles qui ne reflètent pas les préférences du Parlement, ajoute la ministre de la défense valaisanne. «Chaque personne doit répondre à cette question pour elle-même [...] Il n'y a pas d'obligation à être candidat au Conseil fédéral». (Tribune de Genève, 24 Heures, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund et Tages-Anzeiger)

IRAN: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis a abordé avec le vice-président iranien Javad Zarif le cas du Suisse décédé dans une prison iranienne, lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), rapporte vendredi la Neue Zürcher Zeitung.

«Nous voulions que l'Iran nous donne plus d'informations sur les accusations d'espionnage portées contre le Suisse et sur le contexte de sa mort», indique dans le journal un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sans autre information. La Suisse reste en contact avec l'Iran, a précisé le conseiller fédéral sur le réseau social X, qualifiant la situation de «délicate». Selon plusieurs médias, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965): décès de l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill. Il a été chef du gouvernement de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Il a également reçu le prix Nobel de littérature en 1953.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur français Daniel Auteuil ("Jean de Florette», «Manon des sources», «La Fille sur le pont», «Le Huitième jour").

- Il y a 130 ans (1895): naissance de l'écrivain zurichois Albin Zollinger, auteur de romans, de récits, de poèmes, d'essais, d'articles et de critiques. Il est décédé en 1941.

Le dicton du jour

