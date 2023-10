La presse internationale décrypte le succès de l’UDC

A l'issue des élections fédérales de dimanche, la presse internationale souligne la large victoire des «populistes de droite» et la défaite des Vert-e-s. La carte anti-migrants a payé pour l'UDC, dans un contexte où la question migratoire et les risques d'attentat en Europe occupent le devant de la scène.

La presse internationale souligne la large victoire des «populistes de droite» (image d’illustration). KEYSTONE

Ainsi, le journal français Dauphiné libéré estime que cette victoire «haut la main» de l'UDC s'explique par la résurgence de la question migratoire, des risques d'attentats en Europe et des tensions au Proche-Orient.

Le quotidien de France voisine rappelle que l'UDC a fait campagne autour de deux thèmes principaux: la défense de la «neutralité stricte» de la Suisse et la lutte contre «l'immigration de masse». Le journal basé à Grenoble constate que le discours de la «formation de droite dure» continue de séduire les Suisses, bien que le pays, «un des plus riches du monde, ne connaît pas d'arrivées massives de migrants».

Pour le journal allemand «Die Zeit», l'UDC a gagné le gros lot en «tapant» sur les étrangers. Les «populistes de droite» sont devenus éligibles pour les frustrés et les inquiets de tous bords, analyse l'hebdomadaire édité à Hambourg.

Toujours en Allemagne, «Der Spiegel» parle pour sa part d'un «virage à droite» en Suisse, avec une UDC ayant axé sa campagne sur des «propos hostiles aux migrants». Le parti a misé sur son cheval de bataille traditionnel, c'est-à-dire la limitation de l'immigration, détaille l'éditorial du «Spiegel», également édité à Hambourg.

La Suisse et les sanctions

Le titre juge cependant que le résultat des élections n'aura qu'une influence faible sur les orientations politiques futures de la Suisse. Selon lui, les votations populaires, qui ont le pouvoir de limiter la marge de manoeuvre du gouvernement et du Parlement, ont bien plus de poids.

Le principal quotidien italien est du même avis. Il estime que le résultat des élections ne devrait pas conduire à de grands changements dans la politique de la Confédération. Soulignant que la Suisse a interrompu une «ligne séculaire de neutralité» en adoptant des sanctions contre la Russie, le grand quotidien de centre-droit pense que cette position ne devrait pas changer, malgré l'opposition de l'UDC.

Le britannique Financial Times n'est pas sur la même longueur d'onde. Le glissement à droite du Parlement pourrait avoir des répercussions sur les questions internationales, dont la position de la Suisse sur les sanctions contre la Russie et les relations déjà tendues avec l'Union européenne. Le succès de l'UDC confirme en outre la montée des partis populistes dans toute l'Europe, selon le Financial Times.

mabe, ats