Messages racistes et sexistes sur WhatsApp : un policier lausannois licencié !

DEFENSE : Le secrétaire d'Etat à la politique de sécurité Markus Mäder se rend ce mercredi à Washington pour discuter des relations entre Europe et Etats-Unis. M. Mäder rencontrera David A. Baker, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique européenne et de l'OTAN, et Elbridge A. Colby, sous-secrétaire à la Défense. Les échanges porteront principalement sur la situation sécuritaire en Europe, notamment sur les menaces russes et les conflits hybrides. La participation de la Suisse à un programme américain de partenariat avec d'autres Etats et la coopération dans l'armement doivent aussi être discutées. La visite intervient dans un contexte de tension au sein de l'OTAN, après que Donald Trump a fait pression sur ses membres en début d'année.

PROTECTION : L’association Solidarité femmes Biel/Bienne & Region présente mercredi son nouveau projet de maison d'accueil pour filles de Bienne. Les préparatifs pour cette structure sont en cours et les activités débuteront au mois de juin. L’association Solidarité femmes va gérer cette maison d’accueil pour les trois prochaines années dans le cadre d’un projet pilote. Elle apportera ainsi une contribution importante à la protection des filles et jeunes femmes victimes de violences.

FOOTBALL : La Juventus espère réaliser un exploit ce soir en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture. L'Atalanta Bergame devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel, vainqueur 2-0 en Allemagne. Tous deux victorieux en déplacement à l'aller, le Paris Saint-Germain (3-2 à Monaco) et le Real Madrid (1-0 à Lisbonne contre Benfica) semblent bien placés pour finir le travail et rejoindre les quarts de finale.

FINANCES FEDERALES : L’armée suisse n'a pas été en mesure de dépenser environ 350 millions de francs l’an dernier, rapporte 20 Minuten. Le Conseil fédéral aurait informé la commission des finances de ce montant la semaine dernière, mais l’exactitude de ce chiffre reste incertaine. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avance pour sa part un autre montant. D’après le DDPS, les dépenses inférieures aux prévisions ayant un effet sur le frein à l’endettement s’élèvent à environ 410 millions de francs. Sur cette somme, près de 394 millions de francs devraient être versés dans des réserves affectées. Le DDPS contribuerait en outre à la réduction de la dette fédérale à hauteur d’environ 16 millions de francs. Selon des sources citées par le media en ligne, ces crédits non utilisés s’expliquent principalement par des retards de livraison du système de défense aérienne Patriot.

JUSTICE : La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le licenciement immédiat d’un policier lausannois pour des messages racistes, sexistes et déplacés diffusés durant cinq ans dans un groupe WhatsApp professionnel, rapporte 24 heures. La justice juge la mesure proportionnée au vu de la gravité, du nombre et de la répétition des contenus, dont la diffusion de la photo du «pouce levé» liée à l’affaire Mike Ben Peter. Le policier, qui ne va pas recourir au Tribunal fédéral, contestait toute intention raciste et parlait d’humour. Selon la cour, l'homme «n’a manifestement pas évolué dans ses prises de position». Pour elle, le contenu diffusé «jette un doute irrépressible sur l'état d'esprit du recourant à l’égard de catégories de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son activité et en définitive à l’égard de l’ensemble de la population qu’il est amené à côtoyer».

MARCHE DU TRAVAIL : Le lieu de domicile influence fortement le taux d’activité des femmes en Suisse. S’appuyant sur les données de l’Enquête structurelle suisse représentative, les titres CH Media indiquent que les différences cantonales sont marquées chez les femmes, mais nettement plus faibles chez les hommes. Dans le Jura, 61% des femmes actives travaillent à temps partiel, contre 60% en Obwald. À l’autre extrémité de l’échelle figurent Genève (44%) et Bâle-Ville (46%). Chez les hommes, la part du temps partiel se situe dans la plupart des cantons entre 12 et 15%.

- Il y a un an (2025) : Les démissions du chef de l'armée Thomas Süssli et du chef du service de renseignement Christian Dussey sont annoncées dans la presse. Le Conseil fédéral les confirmera officiellement le lendemain. Deux mois plus tôt, la ministre de la défense Viola Amherd avait elle aussi annoncé sa démission.

- Il y a 90 ans (1936) : Naissance du réalisateur zurichois Rolf Lyssy ("Les faiseurs de Suisses").

