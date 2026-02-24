La Juventus espère réaliser un exploit mercredi dès 21h00 en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture.

La Juve n'a pas profité du week-end pour se rassurer après sa débâcle stambouliote. A domicile, elle a perdu 2-0 contre Côme, un adversaire direct pour figurer dans le top 4 de Serie A. Il lui faudra réaliser un miracle pour renverser la situation face aux Turcs.

L'Atalanta devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Les Allemands ont gagné 2-0 chez eux à l'aller. Les Bergamasques restent sur un succès 2-1 à domicile contre Naples, ce qui a sans doute gonflé leur moral. De plus, ils sont souvent redoutables devant leur public. Le BVB devra donc se méfier.

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain semble avoir fait le plus difficile en allant s'imposer 3-2 à l'aller sur la pelouse de l'AS Monaco, après avoir été mené 2-0. Les joueurs de la Principauté, qui n'ont plus gagné dans la capitale française depuis 2021, sont donc condamnés à l'exploit. Philipp Köhn, Denis Zakaria et leurs coéquipiers ont toutefois montré leur bonne forme ce week-end en allant gagner 3-2 à Lens, faisant ainsi l'affaire du... PSG!

Enfin, le Real Madrid s'avance en favori à l'heure de recevoir le Benfica Lisbonne après avoir gagné 1-0 au Portugal. Il faut espérer que ce duel reste purement sportif et ne soit pas gâché par des incidents comme à l'aller.

