Ligue des champions Un miracle pour la Juventus et une sensation à Paris ?

ATS

24.2.2026 - 11:31

La Juventus espère réaliser un exploit mercredi dès 21h00 en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture.

Galatasaray – Juventus 5-2

Galatasaray – Juventus 5-2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Keystone-SDA

24.02.2026, 11:31

La Juve n'a pas profité du week-end pour se rassurer après sa débâcle stambouliote. A domicile, elle a perdu 2-0 contre Côme, un adversaire direct pour figurer dans le top 4 de Serie A. Il lui faudra réaliser un miracle pour renverser la situation face aux Turcs.

Ligue des champions. La Juventus coule à Istanbul et s’enfonce dans la crise

Ligue des championsLa Juventus coule à Istanbul et s’enfonce dans la crise

L'Atalanta devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Les Allemands ont gagné 2-0 chez eux à l'aller. Les Bergamasques restent sur un succès 2-1 à domicile contre Naples, ce qui a sans doute gonflé leur moral. De plus, ils sont souvent redoutables devant leur public. Le BVB devra donc se méfier.

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain semble avoir fait le plus difficile en allant s'imposer 3-2 à l'aller sur la pelouse de l'AS Monaco, après avoir été mené 2-0. Les joueurs de la Principauté, qui n'ont plus gagné dans la capitale française depuis 2021, sont donc condamnés à l'exploit. Philipp Köhn, Denis Zakaria et leurs coéquipiers ont toutefois montré leur bonne forme ce week-end en allant gagner 3-2 à Lens, faisant ainsi l'affaire du... PSG!

Ligue des champions. Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Ligue des championsMatch fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Enfin, le Real Madrid s'avance en favori à l'heure de recevoir le Benfica Lisbonne après avoir gagné 1-0 au Portugal. Il faut espérer que ce duel reste purement sportif et ne soit pas gâché par des incidents comme à l'aller.

Ligue des champions. Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Ligue des championsGianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Les temps forts des matches aller

Monaco – PSG 2-3

Monaco – PSG 2-3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Benfica – Real Madrid 0-1

Benfica – Real Madrid 0-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Dortmund – Atalanta 2-0

Dortmund – Atalanta 2-0

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

