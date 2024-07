Que fête exactement la Suisse le 1er août ? Et pourquoi précisément ce jour-là ? Que signifient les feux d'altitude et pourquoi y a-t-il une raison particulière de faire la fête cette année ? Questions et réponses sur la fête nationale suisse :

So vielsprachig ist Bundespräsident Alain Berset Alain Berset macht mit seinem Sprachtalent auf sich aufmerksam. Die Rede zum 1. August hält er auf verschiedenen Sprachen. Darunter alle Landessprachen aber auch portugiesisch und spanisch. 31.07.2023

Pas le temps ? blue News résume pour toi Que célèbre exactement la Suisse en ce 1er août ?

Pourquoi fête-t-elle justement ce jour-là ?

Que signifient les feux d'altitude et pourquoi y a-t-il une raison particulière de faire la fête cette année ?

Nous répondons aux questions sur la fête nationale suisse. Montre plus

Que fête-t-on le 1er août ?

Le jour de la fête nationale, le pays célèbre la fondation de la Suisse. Le 1er août, en tant que fête nationale traditionnelle, est toutefois bien plus récent que la Confédération. La date a été décidée par le Conseil fédéral. En 1891, le gouvernement a eu l'idée de célébrer le 600e anniversaire de l'Helvétie par une fête fédérale.

Au 19e siècle, la Suisse était l'un des derniers pays à ne pas avoir de fête nationale. Le Conseil fédéral a fixé la date d'une "digne célébration nationale du 600e anniversaire" au 1er août. Après avoir été organisée pour la première fois, la fête nationale n'a toutefois été officialisée qu'en 1899 et célébrée chaque année depuis lors.

Comment le Conseil fédéral a-t-il choisi le 1er août ?

Le Pacte fédéral de 1291, généralement considéré comme le plus ancien document constitutionnel de la Suisse, est officiellement considéré depuis le 19e siècle comme une sorte d'acte fondateur de la Confédération suisse. Le Pacte fédéral est daté de "début août 1291".

Le traité, qui mentionne les vallées d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, est tout sauf une constitution moderne. C'est un patchwork de textes. Il contient des éléments de droit public, de droit pénal et de droit civil, ainsi que de droit international, de la poursuite des fraudes et de l'entraide judiciaire. L'autonomie de la justice y est soulignée : les Waldstätten ne voulaient pas de juges étrangers.

Le président de la Confédération Alain Berset remercie pour un rasoir qui lui a été remis dans un panier-cadeau lors de la fête fédérale à Aegerten BE. (31 juillet 2023) Image : Keystone/Peter Klaunzer

Le 1er août est-il incontesté ?

L'idée du Conseil fédéral de célébrer le 600e anniversaire de l'Helvétie en 1891 a suscité confusion et controverses au début. En effet, à l'époque, la date de fondation populaire de la Confédération n'était pas le 1er août 1291, mais le 7 novembre 1307. C'est à cette date - le "mercredi avant la Saint-Martin" selon la tradition - que l'érudit humaniste Aegidius Tschudi avait prêté au XVIe siècle le serment dit du Grütli.

Les Uranais se sont montrés obstinément têtus sur cette question : quatre ans après la première fête fédérale de 1891, ils ont encore gravé "1307" comme date de fondation sur le monument de Tell à Altdorf et ont célébré un deuxième 600e anniversaire en 1907.

Qu'est-ce que le serment du Grütli ?

Le serment du Grütli est considéré comme la légende fondatrice de la Suisse. Des hommes des cantons d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald ont scellé une alliance éternelle dans laquelle ils se promettaient aide et soutien mutuels. Le lieu de rencontre secret des conspirateurs était le Grütli, une prairie surplombant le lac des Quatre-Cantons.

L'alliance était avant tout dirigée contre les Habsbourg, qui cherchaient à l'époque à renforcer leur influence sur les territoires situés à l'entrée du Gothard. Le serment des camarades - le serment - d'assistance mutuelle est considéré comme la fondation de l'Ancienne Confédération.

Le discours du Conseil fédéral sur l'emblématique Grütli est chaque année, le jour de la fête nationale, un événement important qui attire de nombreux visiteurs*. (photo d'archives) sda

Que dit la recherche ?

Aujourd'hui, la recherche ne se base plus sur une date de fondation ponctuelle, mais sur une formation progressive de l'entité étatique suisse. Le Pacte fédéral de 1291 est considéré comme le scellement d'une alliance, comme il en existait beaucoup d'autres similaires à l'époque.

Selon l'historien Urs Altermatt, la mise en avant du 1er août comme nouvel "anniversaire" dans les années 1880 s'explique par des raisons politiques : Un demi-siècle après la création de l'État fédéral, la Suisse avait besoin d'une idéologie qui réconcilie la Suisse conservatrice et la Suisse libérale. Selon l'historien Georg Kreis, il était préférable de considérer la naissance de la Confédération comme une création d'Etat juridiquement accomplie plutôt que comme un complot révolutionnaire.

Comment la fête nationale est-elle célébrée ?

Le 1er août est traditionnellement célébré dans toute la Suisse par des fêtes, des discours de circonstance, de la musique, des feux d'altitude et des feux d'artifice. Les conseillères fédérales et conseillers fédéraux prononcent des discours, tout comme des personnalités du monde politique, économique et culturel. Les feux rappellent l'expulsion des baillis étrangers au 14e siècle, qui aurait été signalée de cette manière.

Les bâtiments publics et privés sont décorés de drapeaux suisses, cantonaux et communaux. A partir de 1899, le Conseil fédéral a demandé aux cantons de faire sonner les cloches le soir du 1er août.

Le 1er août n'a pas été un jour férié national dès le début. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Comment le 1er août est-il devenu un jour chômé ?

Au début, le 1er août était un jour ouvrable normal. Ce n'est que depuis 1994 que la fête nationale est considérée comme un jour chômé. L'année précédente, 83,8 % des votants avaient soutenu une initiative des Démocrates suisses (DS) lors d'une votation populaire.

Le 26 septembre 1993, un peu plus de 1,5 million de citoyens ont voté en faveur de l'initiative du 1er août, seuls un peu plus de 300 000 d'entre eux préféraient conserver le jour de la fête nationale comme jour ouvrable normal.

La première démocratie en Europe

D'ailleurs, l'ancienne Confédération est devenue un État fédéral le 12 septembre 1848, devenant ainsi la première démocratie en Europe depuis l'Antiquité.

Les principaux piliers de la Constitution suisse étaient : le Conseil fédéral en tant que pouvoir exécutif

l'Assemblée fédérale avec ses deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États

le principe de la séparation des pouvoirs

la répartition fédéraliste des tâches entre la Confédération et les cantons

des élections libres

les droits fondamentaux essentiels pour les citoyennes et les citoyens. Montre plus

SDA