Seconds tours au Conseil des Etats: l'UDC perdante sauf au Tessin

Les six derniers sièges du Conseil des Etats ont été repourvus dimanche à l'issue des seconds tours dans quatre cantons alémaniques et au Tessin. Le Centre reste le plus grand parti à la Chambre des cantons, alors que l'UDC ne parvient pas à confirmer sa percée du National.

L'UDC et ses alliés n'ont pas de quoi sourire dimanche. Ils ont fait face à une union de centre-gauche, tout en n'ayant pas le soutien en bloc du PLR, dans les quatre cantons alémaniques où un second tour se déroulait.

A Zurich, la conseillère nationale Tiana Angelina Moser (PVL) a battu le conseiller national Gregor Rutz (UDC), avec plus de 47'000 voix d'avance. Le siège du libéral-radical Ruedi Noser était à repourvoir. Le PLR perd ainsi le siège qu'il avait depuis 40 ans.

A Schaffhouse, l'indépendant Thomas Minder, affilié au groupe parlementaire UDC, a raté sa réélection. Le père de l'initiative contre les salaires abusifs, qui siégeait depuis 2011, a obtenu 2265 voix de moins que le socialiste Simon Stocker, 42 ans.

Marco Chiesa réélu

En Argovie, le conseiller national Benjamin Giezendanner (UDC) ne succèdera pas à son collègue de parti Hansjörg Knecht. La députée centriste Marianne Binder-Keller a été élue avec quelque 5000 voix de plus. Les quatre autres candidates présentes au premier tour (PS, Vert-e-s, PVL et PEV) s'étaient retirées à son profit.

L'UDC est aussi perdante à Soleure: la conseillère nationale socialiste Franziska Roth a défendu avec succès le siège laissé vacant par Roberto Zanetti. Elle devient la première femme à représenter ce canton. Avec près de 8000 voix de retard, le député Christian Imark n'a pas réussi à être le premier UDC Soleurois à la Chambre des cantons.

Dans un communiqué, le parti «prend acte avec regret (de ce) virage à gauche». «La responsabilité du PLR et du Centre devient d'autant plus grande pour corriger la politique migratoire actuelle, nuisible à notre pays, car le mandat des électeurs du 22 octobre reste toujours très clair», ajoute-t-il.

Il n'y a qu'au Tessin que l'UDC peut sourire. Le président du parti suisse, le sortant Marco Chiesa, a été confirmé dans sa fonction. Il sera accompagné par le député centriste Fabio Regazzi, président de l'Union suisse des arts et métiers (usam), qui récupère le siège perdu en 2019 par Filippo Lombardi. Le député PLR Alex Farinelli a fini juste derrière. La gauche, avec la Verte Greta Gysin, n'a pas réussi à défendre le siège laissé vacant par Marina Carobbio (PS).

Quinze sénateurs centristes

La stabilité est de mise au Conseil des Etats, où les partis conservent leurs acquis, sauf dans huit cantons. Treize nouveaux sénateurs et sénatrices prêteront serment le 4 décembre prochain.

Avec quinze représentants, le Centre reste le plus grand parti de la Chambre des cantons (+1 par rapport à la fin de la législature). Le PLR suit avec onze membres (-1), le PS neuf (+3), l'UDC six (-2), les Vert-e-s trois (-2), le PVL une (+1) et le MCG un (+1).

Comptant seulement quatre membres, le camp écologiste (Vert-e-s et PVL) ne pourra plus constituer de groupe parlementaire au Conseil des Etats, le minimum étant fixé à cinq. Adèle Thorens Goumaz (Vert-e-s/VD) ne s'est pas représentée et Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE) n'a pas été réélue.

La Chambre se féminise par ailleurs. Elle comptera seize femmes (34,8%), contre treize à la fin de la législature, ce qui constitue un record. Parmi elles, la benjamine, Johanna Gapany (PLR/FR) qui a 35 ans. Le plus âgé est Hannes Germann (UDC/SH), 67 ans. La moyenne d'âge est de 55,41 ans.

Moins de femmes au National

Au Conseil national, l'UDC s'est renforcée, de même que le PS et le Centre. Au contraire, les Vert-e-s, le PVL et le PLR ont perdu des plumes. En force électorale, l'UDC reste le premier parti, avec 27,9%. Viennent ensuite le PS (18,3%), le PLR (14,3%), le Centre (14,1%), les Vert-e-s (9,8%), le PVL (7,6%) et le PEV (2%).

En termes de sièges, l'UDC en a 62 (+9), le PS 41 (+2), le Centre 29 (+3), le PLR 28 (-1), les Vert-e-s 23 (-5) et le PVL 10 (-6). Le PEV, le MCG et l'UDF en comptent chacun deux et la Lega un.

La Chambre du peuple s'est moins renouvelée qu'en 2019. Elle compte 146 sortants et 54 nouveaux. Elle comptabilise aussi moins de femmes que lors de la précédente législature. Septante-huit ont été élues (39%), contre 84 en 2019.

La moyenne d'âge est de 49,6 ans. La plus jeune est Katja Riem (UDC/BE), 26 ans. Avec le retrait de Charles Poncet (UDC/GE), le plus âgé est désormais Daniel Sormanni (MCG/GE), 73 ans.

A noter encore que trois élus sont en situation de handicap: les sortants Christian Lohr (Centre/TG) et Philipp Kutter (Centre/ZH), ainsi que le nouveau Islam Alijaj (PS/ZH).

