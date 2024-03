Tollé dans les milieux agricoles : le porte-parole de la Migros dans la tourmente

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 14.03.2024

Les points forts du jour

NOM DE FAMILLE : Les couples devraient à nouveau pouvoir opter pour un double nom de famille. Alors que celui-ci a disparu en 2013, le National veut à nouveau le réintroduire. Les époux et les épouses ou les partenaires enregistrés doivent pouvoir décider, indépendamment l’un de l’autre, de porter un double patronyme, avec ou sans trait d'union. Il serait également possible de donner un double nom aux enfants, que les parents soient mariés ou non. Le but est de faire disparaître la pression sociale qui s'exerce sur les femmes pour qu'elles renoncent à leur nom. Dans 90% des cas, la femme prend en effet le nom de son mari.

IDENTITE ELECTRONIQUE : Le Conseil national se penche ce matin sur la nouvelle e-ID après le rejet massif par le peuple d'un premier projet en 2021. L'e-ID permettra de prouver son identité de manière simple, sûre et rapide par exemple sur Internet pour demander un extrait du casier judiciaire ou un permis de conduire mais aussi dans la vie réelle pour prouver son âge lors d'un achat d'alcool. La commission préparatoire a bien accueilli le projet du Conseil fédéral tout en le modifiant sur quelques points.

FISCALITE : Le Conseil des Etats se penche jeudi sur la taxe au tonnage pour les armateurs suisses. Contrairement aux députés, les sénateurs devraient refuser d'entrer en matière sur ce projet. La taxe au tonnage est une méthode alternative de calcul de l'impôt sur le bénéfice qui se base sur la capacité de chargement du navire de mer. Cela permet une charge fiscale plus basse pour les entreprises maritimes. Pour la majorité de la commission, il est difficile de chiffrer les avantages et les inconvénients et le risque de perte de recettes est trop élevé au vu de la situation financière tendue de la Confédération. Une minorité de la commission, composée de l'UDC et de certains élus du Centre, estime que le risque de perte est moins important que ne le craint la majorité.

EURO FEMININ 2025 : Le soutien de la Confédération à l'Euro de football féminin organisé en Suisse en 2025 arrive sur le pupitre des sénateurs jeudi. La commission compétente demande 15 millions de francs à cet effet, pour faire en sorte que la manifestation soit couronnée de succès et durable. Le Conseil fédéral est opposé, invoquant la situation tendue des finances fédérales. Il a déjà promis 4 millions pour encourager le sport féminin en général dans le cadre de cet événement. Selon lui, la composition du public est différente de celle de l'Euro 2008, ce qui a une influence importante sur les mesures de sécurité à mettre en oeuvre.

LA POSTE : La conférence de presse annuelle de la Poste a lieu dans la matinée à Berne. Les responsables, dont le directeur général Roberto Cirillo et le président Christian Levrat, feront le point sur les affaires du géant jaune. Ce dernier fait l'objet de critiques. Le Conseil national a adopté mercredi une motion lui demandant de se recentrer sur son mandat constitutionnel. Pour ses détracteurs, l'entreprise aux mains de la Confédération fait des économies considérables dans la distribution du courrier et dans le réseau des offices de poste, alors que, de l'autre côté, elle s'immisce de plus en plus dans des secteurs concurrentiels privés.

FOOTBALL : Servette va tenter ce soir dès 18h45 de se hisser en quarts de finale de Conference League. Les Genevois joueront en Tchéquie sur la pelouse du Viktoria Plzen. Le match aller s'était conclu sur un nul 0-0, de sorte que tout reste possible pour la qualification.

Vu dans la presse

POLEMIQUE : Une intervention du porte-parole de la Migros en Suisse romande, Tristan Cerf, sur la RTS suscite un tollé dans les milieux agricoles. Les agriculteurs estiment avoir été associés à des guignols après que Tristan Cerf a déclaré mardi dans l'émission «A bon entendeur» que «pour un expert de la tech (...), on doit paraître complètement guignols, on est des paysans par rapport à ce qu'on en fait, de ces données», indique la presse romande. Les chambres d'agriculture romandes se disent «consternées» et «estomaquées», tandis que sur les réseaux sociaux, on parle de déposer une plainte et appelle à la démission du porte-parole, précise La Liberté. La Migros admet que la phrase de Tristan Cerf était «maladroite» et s'en excuse.

PRISE D'OTAGES VERS YVERDON : Le preneur d'otage d'Yverdon était membre du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI). Le mouvement très à gauche, «progressiste» et «féministe», est considéré comme terroriste par le régime iranien, indique le Blick. Repéré par les services de renseignement iraniens, l'homme de 32 ans aujourd'hui décédé a passé la frontière pour rejoindre le camp Jazhnikan, propriété du PDKI, dans la capitale du Kurdistan irakien, où un journaliste du média s'est rendu. Le requérant d’asile qui a séquestré treize personnes dans un train en février était également recherché des autorités iraniennes pour avoir transporté illégalement des marchandises à travers les montagnes entre l'Iran et l'Irak.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES : Les critiques contre l'UNRWA s'étendent désormais au CICR. Une quinzaine de parlementaires américains ont écrit à l'Assemblée du CICR pour se plaindre du directeur général de l'organe et ancien chef de l'UNRWA, Pierre Krähenbühl, indique Le Temps. Dans cette missive envoyée il y a dix jours, ils réclament le départ de M. Krähenbühl, avec la menace de réduire ou couper les fonds américains accordés à cette institution. A Genève, le CICR rappelle «sa pleine confiance» en son nouveau directeur général. Une autre missive a également été envoyée il y a quelques jours par un parlementaire texan au chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini.

SANTE : Les résultats de deux sondages sur l'initiative du Centre prévoyant un frein aux coûts de la santé et qui sera soumise en votation le 9 juin se contredisent fortement. Une étude commandée par l'association Gesundheitswesen mit Zukunft prédit un soutien de 39%, indique la NZZ. Derrière cette association se trouvent les fournisseurs de prestations qui combattent ensemble l'initiative. Un sondage publié par Tamedia estime lui un soutien de 72%. Les sondages ont eu lieu à des moments différents et la formulation des questions étaient différente, précise le quotidien.

BANQUES : Un ancien trader d'UBS, condamné à 14 ans de prison, pourrait être innocenté. Ces jeudi et vendredi, la Cour d'appel britannique entendra les arguments de l'avocat de Tom Hayes et de celui d'un autre trader, destinés à annuler leur condamnation, indiquent les titres romands du groupe Tamedia. Tom Hayes est devenu en 2015 le premier banquier au monde à être condamné en raison du scandale du Libor. Pour son avocate, il a été sacrifié afin de sauver UBS. La banque a exercé «un contrôle important sur les preuves» en refusant l'accès à des milliers de documents pertinents gardés à son siège en Suisse, «où siégeaient les responsables du Libor qui avaient accepté les ordres de Tom (sur le Libor)», dit-elle. Ces ordres venaient parfois de la direction des banques elles-mêmes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999) : Décès du réalisateur américain Stanley Kubrick ("2001: L'Odyssée de l'espace», «Orange mécanique», «Eyes wide shut"). Il était né en 1928.

- Il y a 65 ans (1959) : Naissance le dessinateur français Maëster. Il a créé deux personnages emblématiques du mensuel Fluide glacial: Athanagor Wurlitzer et Sœur Marie-Thérèse des Batignolles.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance du poète allemand Jürgen Theobaldy, vivant en Suisse.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'explorateur et écrivain britannique Ranulph Fiennes, premier homme à avoir atteint les pôles Nord et Sud par voie terrestre.

- Il y a 85 ans (1939) : Naissance du chanteur et compositeur français Danyel Gérard ("Butterfly"). Il a écrit «Les vendanges de l'amour» pour Marie Laforêt.

- Il y a 180 ans (1844) : Naissance l'archéologue et historien d'art allemand Wilhelm Gurlitt, arrière-arrière-grand-oncle du collectionneur Cornelius Gurlitt. Il est décédé en 1905.

Le dicton du jour

«Pluie de Sainte-Mahaut, n'est jamais trop»

hl, ats