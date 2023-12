Le «Collectif Tourbillon», son avenir dans le football professionnel ou encore son Gala : le FC Sion a fait le point mardi, via un communiqué, sur les dossiers en cours en Valais. Extraits.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́



«Collectif Tourbillon», discussions avec la Ville et le Canton, Gala, le FC Sion fait le point sur les dossiers en cours ⤵️#AllezSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) December 5, 2023

Leader de Challenge League, le FC Sion a décidé de jouer cartes sur table. Dans un communiqué publié mardi en fin de journée, le club valaisan a dressé son état des lieux. Il évoque son futur dans le paysage professionnel du football suisse, revenant notamment sur les discussions avec le «Collectif Tourbillon». Ce dernier avait affiché ses intentions début octobre de racheter le club pour un franc symbolique, une proposition refusée par le président Christian Constantin.

La formation sédunoise reconnaît ainsi un échec dans ce dossier : «Les courriers, rendus publics, qui leur ont été adressés sont restés sans réponses concrètes. Celles-ci devaient permettre de répondre aux moyens financiers effectifs et irrévocables nécessaires à faire vivre le football professionnel et la formation élite dans notre canton. N'ayant pas eu de réponse à ses interrogations, le club ne peut envisager sur ces derniers pour apporter une solution économique pérenne pour le football professionnel et le développement de sa filière élite.»

Toutefois, la porte n’est pas totalement fermée au groupe formé par des supporters. «Malgré quelques maladresses, le club retiendra toutefois l'idée et la bonne volonté engagée par le Collectif Tourbillon. À leur demande, une réunion sera agendée d'ici à la fin de l'année», indique le club de Tourbillon.

Le vétuste stade de la capitale valaisanne est également au coeur de discussions «courtoises» avec le canton et la ville. Sion souhaite ainsi mettre en place, et «en priorité, un projet avec de nouvelles infrastructures et des solutions de financement pour l'exploitation d'un FC Sion professionnel adapté à ce siècle et comparables aux autres régions du pays au niveau du stade».

Une demande de licence incomplète

Mais le temps presse, le club étant prêt à «faire une demande de licence certainement incomplète pour la saison 2024/2025, sachant parfaitement que celle-ci ne pourra être accordée en première instance pour des raisons liées au développement des infrastructures». Cette démarche a pour but de «sauvegarder les délais pour pouvoir agir en deuxième instance», ainsi que «de bénéficier de deux mois supplémentaires pour essayer de finaliser les discussions avec les autorités».

«L'objectif de l'ensemble des parties, si cela est possible, est de maintenir une activité de formation de football professionnel pour la jeunesse valaisanne», ajoute le FC Sion, qui confirme par ailleurs que son célèbre Gala, avec sa traditionnelle choucroute, n’aura pas lieu en 2024. Il n’a pas précisé si celui-ci reviendra l’année suivante.