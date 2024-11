Les Young Boys entament mardi la deuxième moitié de la phase préliminaire de la Ligue des champions. A domicile contre l'Atalanta, le double champion de Suisse en titre espère remporter enfin son premier point à l'occasion de la 5e journée.

Les Young Boys de Joël Magnin reçoivent mardi soir au Wankdorf l'Atalanta. KEYSTONE

ATS

A peine Joël Magnin avait-il été promu entraîneur pour la deuxième fois à YB que le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan figurait déjà au programme. Les Bernois étaient passés près de remporter un point, un but encaissé à la 93e minute mettant alors fin aux espoirs bernois.

Un peu plus d'un mois plus tard, c'est une autre équipe italienne de premier plan qui est en visite au Wankdorf. L'Atalanta pointe à une longueur seulement du leader Naples et est à égalité avec l'Inter de Yann Sommer. Les comparaisons s'imposent donc.

«Nous devrons jouer avec courage, comme contre l'Inter. Nous avons alors vu ce qu'il est possible de réaliser lorsque chaque joueur donne le meilleur de lui-même», a expliqué Magnin en conférence de presse à la veille de ce duel.

Magnin s'attend à un adversaire qui, par rapport aux Milanais, misera encore un peu plus sur la défense individuelle et cherchera plus rapidement ses attaquants Ademola Lookman et Mateo Retegui. Ce dernier a déjà marqué douze buts cette saison. Lookman, qui a permis à l'Atalanta de remporter le titre en Europa League en mai dernier grâce à un triplé contre Leverkusen, compte lui neuf réalisations.

Des souvenirs de 2021

Après étude de la vidéo, le gardien David von Ballmoos a estimé que le style de jeu des Bergamasques n'avait guère changé depuis leur dernière rencontre. Il y a trois ans, les deux équipes s'étaient également affrontées en C1. YB avait perdu 1-0 à l'extérieur mais avait obtenu un point à domicile lors d'un spectaculaire 3-3.

«L'Atalanta est une équipe qui pratique un pressing sur presque tout le terrain», a souligné von Ballmoos, qui sera probablement dans les buts mardi. «Nous devons rester actifs face au ballon, et essayer de jouer sur nos qualités propres en contre-attaque.»

YB est invaincu depuis quatre matches en championnat et a enfin réussi à marquer son premier but en Ligue des champions il y a trois semaines contre le Shakhtar Donetsk (2-1). Mais l'infirmerie bernoise ne désemplit pas, même si Loris Benito et Patric Pfeiffer sont proches d'un retour.

Le gazon synthétique, un «petit avantage»

Joël Magnin a également été interrogé sur le gazon artificiel du Wankdorf. Il n'est que partiellement d'accord avec la thèse selon laquelle celui-ci aurait constitué un avantage contre l'Inter et pourrait l'être également contre l'Atalanta: «Au début, c'est peut-être un petit avantage. Mais la plupart du temps, les équipes de pointe, moins habituées à cette surface, n'ont pas besoin de plus de 20 à 30 minutes pour s'y adapter». Il s'agira donc de mettre à profit cette phase avec le soutien du public.

Malgré le zéro pointé comptable, Joël Magnin ne voulait par ailleurs pas qualifier ce duel avec l'Atalanta de match de la dernière chance en vue d'une éventuelle qualification pour la phase à élimination directe. Il préfère se concentrer sur la prochaine tâche à accomplir plutôt que sur le classement. Néanmoins, il est clair que l'avant-dernier match à domicile de cette phase de Ligue est déterminant: YB, qui jouera deux matches à l'extérieur (Stuttgart et Celtic Glasgow) avant de recevoir l'Etoile Rouge Belgrade pour terminer, a besoin d'un succès.

lemi, ats