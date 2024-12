Fabian Rieder vivra des retrouvailles avec les Young Boys mercredi en Ligue des champions. L'international suisse du VfB Stuttgart se réjouit, mais avertit ses anciens coéquipiers.

Fabian Rieder (ici à droite en 2023) vivra des retrouvailles avec les Young Boys. KEYSTONE

YB est le club de coeur de Rieder (22 ans). A cinq ans, il allait déjà voir les matches des Bernois avec son père. En 2017, il a quitté Soleure pour arriver dans le secteur juniors du club du Wankdorf. Il a débuté en première équipe le 17 octobre 2020 et s'est ensuite vite établi, remportant le titre en 2021 et le doublé en 2023. Aujourd'hui encore, il regarde les matches de YB quand il en a l'occasion.

Quand le hasard du tirage au sort a débouché sur un duel entre le VfB et YB, Rieder a été ravi. «Je me suis vraiment réjoui. C'est beau de pouvoir affronter de très bons collègues sur la plus grande scène européenne. Je leur ai dit que ce ne serait pas facile de venir prendre des points chez nous. Mais d'abord, on devra nous-mêmes montrer une bonne performance», a expliqué le milieu offensif devant les médias suisses.

Prudence quand même

Stuttgart a besoin de points en Ligue des champions. L'actuel 8e de Bundesliga occupe un décevant 27e rang de la phase de Ligue de C1 avec 4 points seulement, assez loin des ambitions affichées par le club du sud de l'Allemagne. La venue des Young Boys, cancres de la compétition avec la 36e et dernière place après cinq défaites pour 2 buts marqués et 17 encaissés, devrait donc permettre au VfB de se relancer.

Fabian Rieder reste prudent. Il rappelle que l'Etoile Rouge Belgrade, dernier adversaire des Allemands, avait 0 point à son actif avant leur affrontement, gagné par les Serbes 5-1 ! «Nous n'allons définitivement sous-estimer personne», lance-t-il.

Contre YB, Rieder espère être cette fois titulaire. Lors des cinq premiers matches de C1, il est entré en cours de jeu. En treize rencontres de Bundesliga, le Suisse a débuté six fois et a marqué un but et donné trois passes décisives.

Plus efficace

Que pense-t-il de son bilan? «J'aurais pu faire mieux. Je dois être encore plus précis et efficace. Mais le principal est de se retrouver dans des situations favorables. Ce n'est qu'une question de temps pour que je marque plus souvent.»

Ce qui est aussi important à ses yeux, c'est de voir ce qu'il fait avec le ballon, les occasions qu'il peut créer, son travail défensif et les duels. «Tout cela fait partie du jeu», rappelle Rieder.

Le joueur suisse est prêté au VfB Stuttgart par Rennes, où il reste sur un exercice 2023/24 frustrant, marqué par des blessures et un changement d'entraîneur. Mais il ne regrette rien. «C'était la bonne décision de partir à Rennes», selon lui.

Progresser

Les circonstances n'ont pas joué pour lui, mais c'est quelque chose à quoi chaque footballeur peut être confronté. Cette période compliquée lui a néanmoins permis de progresser. «J'ai pu le montrer lors de l'Euro. Maintenant, ici à Stuttgart, c'est encore un autre football. A mon jeune âge, c'est très bien d'avoir déjà joué pour trois clubs dans trois pays différents. Cela ne peut que favoriser mon développement.»

Depuis son départ de YB, il estime avoir progressé dans tous les domaines. Le prêt à Stuttgart est valable pour la saison, avec une option d'achat. Rieder se verrait bien rester. «La Bundesliga correspond bien à mon style de jeu. C'est à moi de m'imposer», dit-il. Et ce même contre son club de coeur...

