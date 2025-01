Le PSG a réalisé une «remontada très particulière» contre Manchester City (4-2) grâce à sa «foi inébranlable» mercredi en Ligue des champions, a déclaré l'entraîneur parisien Luis Enrique.

PSG – Manchester City 4-2 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 22.01.2025

AFP Clara Francey

«Je n'aurais pas imaginé cette conf' de presse quand on était menés 2-0», a soufflé Luis Enrique en conférence de presse. «Nous avons les meilleurs supporters du monde, on a pu leur dédier cette remontada très particulière», a-t-il savouré.

Luis Enrique a salué «deux équipes avec un état d'esprit et un pressing constant, un match très intense et très disputé».

Ce renversement, «ça n'est pas la première fois, on a déjà retourné le match à Lens (2-1), pareil à Monaco (4-2), mon équipe a beaucoup de choses pour elle et je vous le dis depuis longtemps, elle ne se rend jamais», a ajouté l'Espagnol.

«Ce match va renforcer mes joueurs, nous sommes une équipe jeune, mais aujourd'hui ils ont démontré qu'ils peuvent être compétitifs et ne vont jamais abandonner», a encore dit Luis Enrique.

«Ce résultat nous renforce dans cet état d'esprit, c'est évident, ça rajoute un peu de justice dans cette C1, on aurait dû avoir cinq points de plus, les entraîneurs adverses l'ont dit, et il reste maintenant un match à Stuttgart pour assurer la qualification», a expliqué le technicien.

«Oser encore plus, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Contre City, on ne peut pas calculer, et en deux actions on a pris deux buts et ça a été un choc, mais l'équipe a insisté, a ressenti le soutien du public», a raconté Luis Enrique.

«Notre idée était d'avoir le ballon, être dangereux, attaquer les espaces, presser, si on peut faire ça à City on peut le faire à n'importe quelle équipe», s'est-il réjoui.

De son côté, l'entraîneur mancunien Pep Guardiola a remarqué que Paris «avait un joueur de plus au milieu, c'était difficile de contrôler ce secteur, mais ils ont été meilleurs, il faut l'accepter». «La connexion avec Bernardo Silva n'était pas faisable, leur jeu en transition était bien trop rapide pour nous, on n'arrivait pas à défendre», a-t-il ajouté.

«Il faut récupérer notre jeu» en vue du dernier match la semaine prochaine contre Bruges, a dit Guardiola, alors que City, 25e avec 8 points, est pour l'instant en position d'être éliminé.

