Ligue des champions Alexander Sorloth voit triple et envoie l'Atlético en huitièmes

ATS

24.2.2026 - 20:41

Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético de Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi. Les Espagnols ont battu le Club Bruges 4-1.

Atlético – Club Brugge 4-1

Atlético – Club Brugge 4-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

24.02.2026

Keystone-SDA

24.02.2026, 20:41

24.02.2026, 20:53

L'Atlético a profité d'un triplé de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (23e/76e/87e) et d'un but de l'Américain Johnny Cardoso au retour des vestiaires (48e) pour rallier les 8es, où il affrontera un club anglais, Liverpool ou Tottenham (tirage au sort vendredi).

Les Madrilènes ont tout de même douté en première période après le premier but de Sorloth, qui a profité d'une bévue du portier belge Simon Mignolet. «Le Club» a ensuite égalisé sur corner (36e Ordonez) et aurait pu prendre les devants avant la mi-temps sans un arrêt exceptionnel du gardien de l'Atlético Jan Oblak.

