  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Racisme en Ligue des champions «L'UEFA a l'occasion de ne pas en rester à une jolie pancarte»

ATS

24.2.2026 - 15:00

L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a estimé mardi à la veille du barrage retour de Ligue des champions contre Benfica que l'UEFA avait l'opportunité de faire de la lutte contre le racisme plus qu'un simple slogan. Il s'exprimait en référence aux accusations contre l'Argentin Gianluca Prestianni.

Alvaro Arbeloa a estimé que l'UEFA avait l'opportunité de faire de la lutte contre le racisme plus qu'un simple slogan.
Alvaro Arbeloa a estimé que l'UEFA avait l'opportunité de faire de la lutte contre le racisme plus qu'un simple slogan.
IMAGO/Anadolu Agency
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.02.2026, 15:00

«Nous avons une grande opportunité pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme», a-t-il dit en conférence de presse à propos de la suspension provisoire du joueur argentin du Benfica annoncée lundi par l'UEFA, en attendant les conclusions de l'enquête. «L'UEFA, qui a toujours été une fervente défenseure de cette cause, a l'occasion de ne pas en rester seulement à un slogan et à une jolie pancarte avant les matches», a-t-il ajouté.

Ligue des champions. Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Ligue des championsGianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Accusé par plusieurs joueurs du Real d'avoir traité Vinicius Junior de «singe», Prestianni nie les faits. Malgré sa suspension, il a tout de même effectué le déplacement avec ses coéquipiers, signe du soutien du club portugais envers son joueur. Le président lisboète Rui Costa a par ailleurs assuré que l'Argentin était «tout sauf raciste», et que s'il l'était, «il ne pourrait pas jouer pour Benfica».

Arbeloa, interrogé à plusieurs reprises sur cette affaire, a répété que «rien ne peut justifier» un acte raciste, en réponse aux propos de son mentor José Mourinho. L'entraîneur du Benfica avait considéré que Vinicius avait provoqué inutilement le public après son but vainqueur la semaine dernière.

Mbappé dézingue un joueur de Benfica. «Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Mbappé dézingue un joueur de Benfica«Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Benfica – Real Madrid 0-1

Benfica – Real Madrid 0-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Les plus lus

Trump pourrait bien pousser l'Islande dans les bras de l'UE
Epuisée, une femme tue son mari malade à coups de marteau
Beatrice Pilloud va recevoir les enquêteurs italiens en Valais
La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
Un bébé singe, une peluche et une polémique - Ikea se frotte les mains