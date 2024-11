Le Paris Saint-Germain est sous pression avant de recevoir l'Atlético Madrid mercredi (21h00). Le club français manque d'efficacité cette saison sur la scène européenne.

Ousmane Dembélé et le PSG sont à la peine sur la scène européenne. IMAGO/ABACAPRESS

ATS

Face aux Colchoneros, qui ont déjà concédé huit buts (dont trois contre Lille) cette saison en trois matches de C1, Luis Enrique et ses joueurs maladroits ont l'occasion de stopper la rengaine de ces derniers mois: l'inefficacité offensive. Ils n'ont en effet marqué que deux fois cette saison.

Après une courte victoire contre Gérone (1-0), une défaite sans appel face à Arsenal (2-0) et un triste match nul contre le PSV (1-1), les Parisiens doivent faire mieux pour au moins accrocher les rangs 9 à 24, synonymes de barrage aller-retour d'accession aux 8es de finale. L'urgence est certaine pour le PSG, qui devra encore notamment affronter le Bayern Munich et Manchester City.

Pour l'heure, les champions de France sont cloués à la 19e place avec 4 points, bien loin du top 8 synonyme de qualification directe pour les 8es de de finale à l'issue des huit rencontres de ce nouveau format au classement unique.

Le PSG, qui a toujours passé le premier tour de la Ligue des champions depuis l'arrivée du fonds qatari QSI en 2011, doit élever son niveau mercredi soir au Parc des Princes. A commencer par son trident offensif Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et un faux no 9 (Marco Asensio ou Lee Kang-in).

Le duo des Français continue d'être décisif en Ligue 1 avec un cumul de 13 buts et 8 passes décisives (encore samedi contre Lens) mais reste toujours muet dans la compétition européenne au bout de trois journées. Cette saison, seul Achraf Hakimi a marqué sur la scène continentale, face au PSV (en plus d'un but contre son camp provoqué par Nuno Mendes contre Gérone).

AFP