L'attaquant français Ousmane Dembélé, qui faisait son retour avec le PSG en Ligue des champions après sa mise à l'écart, est retombé dans ses travers mardi contre le PSV Eindhoven en gâchant encore beaucoup devant le but.

PSG – PSV 1-1 UEFA Champions League // Matchday 3 // Saison 24/25 22.10.2024

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

Pire, l'ancien Barcelonais est fautif sur l'ouverture du score du PSV à cause d'une perte de balle dans son propre camp sur une passe mal négociée de Joao Neves et punie par un but de Noa Lang (1-0, 34e). Cette erreur avait passablement agacé Luis Enrique, particulièrement sur les nerfs au bord du terrain et qui a pressenti que cette perte allait être dangereuse pour le PSG.

Avant cela, il avait déjà gâché deux fois devant le but de Walter Benitez, avant la demi-heure de jeu, ce qui n'arrange pas le cas d'Ousmane Dembélé lors de cette rencontre de la 3e journée de C1 conclue par un triste et inquiétant match nul (1-1). Buteur à quatre reprises et passeur cinq fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, Dembélé s'est montré de nouveau maladroit dans la surface adverse, ce qui lui avait déjà valu beaucoup de critiques la saison passée.

Un tir cadré sur six tentatives

Seul dans la surface et servi par Nuno Mendes, il a repris le ballon de volée sur la barre transversale (19e). C'est la 18e fois que le PSG touche les montants en quinze matches de Ligue des champions, six fois de plus que toutes autres équipes. Dix minutes plus tard, encore une fois seul à l'entrée de la surface, il a envoyé le ballon largement au-dessus (30e).

Certains pourraient se remettre à penser qu'il ne sert pas de se lever sur une action où Dembélé est à la conclusion tant il gâche systématiquement devant le but. Et quand il a été plus précis au retour des vestiaires, sa frappe a été claquée en corner par le gardien du PSV, qui a enchainé les belles interventions. Arrivé en retard sur lui, Dembélé a été tout proche d'une vilaine faute en percutant Benitez, qui s'est finalement relevé et qui a été sans conséquence pour le Parisien (67e), sorti en fin de match.

Ses percées balle au pied et ses dribbles ont souvent été stoppés (24e, 70e), même s'il a été très disponible sur le côté droit, toujours en lien avec Achraf Hakimi (buteur), tout en repiquant dans le l'axe pour créer le surnombre. Il a aussi raté un centre en manquant de précision pour servir Bradley Barcola (73e), avant d'être moins brouillon pour Asensio (75e), qui n'a as pu ajuster sa frappe.

C'est lui qui aura le plus tenté et tiré au but durant le match: six tentatives pour une cadrée. Un ratio trop insuffisant face à une équipe largement au niveau de Paris et avant une série de matches compliqués (Atletico, City, Bayern).

Sanctionné début octobre par Luis Enrique et mis à l'écart avant le match contre Arsenal (défaite 2-0) à cause d'un retard à l'entraînement et un «problème d'engagement», Dembélé rejouait pour la deuxième fois cette saison en C1 après la courte victoire contre Gérone (1-0). Absent le temps d'un seul match, il avait rejoué contre Nice en Ligue 1 quelques jours après mais avait déjà fait un retour en demi-teinte. Contre le PSV, il a été tout aussi décevant, et cela devient inquiétant pour Paris.