  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Kylian Mbappé finalement forfait avec le Real contre Benfica

ATS

24.2.2026 - 21:09

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé est forfait mercredi contre le Benfica en barrage retour de Ligue des champions, a appris mardi l'AFP d'une source proche du vestiaire. Le Français est touché au genou gauche.

Touché au genou, Kylian Mbappé est forfait pour le barrage retour de Ligue des champions.
Touché au genou, Kylian Mbappé est forfait pour le barrage retour de Ligue des champions.
IMAGO/Avant Sports

Keystone-SDA

24.02.2026, 21:09

24.02.2026, 21:15

L'actuel meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions souffre depuis plusieurs semaines du ligament externe du genou gauche. Après avoir enchaîné les matches, il a cette fois été contraint de déclarer forfait.

«Kylian est prêt pour jouer mercredi et c'est le plus important. Depuis plusieurs semaines, tout le monde le sait... Et je voudrais mettre en avant le dévouement dont il fait preuve», avait déclaré mardi l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa devant la presse à propos du capitaine de l'Equipe de France, avant l'annonce de son forfait.

Racisme en Ligue des champions. «L'UEFA a l'occasion de ne pas en rester à une jolie pancarte»

Racisme en Ligue des champions«L'UEFA a l'occasion de ne pas en rester à une jolie pancarte»

Le forfait de Kylian Mbappé a été décidé après la séance d'entraînement et la conférence de presse de veille de ce barrage retour.

Selon une autre source proche du vestiaire, il était prévu «à la base» que le no 10 «serre les dents et fasse un effort pour ce match», mais il a été finalement décidé de le laisser au repos malgré une qualification en 8e de finale de Ligue des champions en jeu.

UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica
UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica

me 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  22h et 4min 7sec

Les plus lus

Un médecin étrangle sa partenaire sans être pour autant condamné
Les 6 points à surveiller du discours sur l'état de l'Union de Trump
La police new-yorkaise enquête sur l'attaque de boules de neige contre ses agents
Un professeur français soupçonné d'une gigantesque supercherie
Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!
Après son abandon aux JO, un biathlète doit être opéré du cœur