L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé est forfait mercredi contre le Benfica en barrage retour de Ligue des champions, a appris mardi l'AFP d'une source proche du vestiaire. Le Français est touché au genou gauche.

L'actuel meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions souffre depuis plusieurs semaines du ligament externe du genou gauche. Après avoir enchaîné les matches, il a cette fois été contraint de déclarer forfait.

«Kylian est prêt pour jouer mercredi et c'est le plus important. Depuis plusieurs semaines, tout le monde le sait... Et je voudrais mettre en avant le dévouement dont il fait preuve», avait déclaré mardi l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa devant la presse à propos du capitaine de l'Equipe de France, avant l'annonce de son forfait.

Le forfait de Kylian Mbappé a été décidé après la séance d'entraînement et la conférence de presse de veille de ce barrage retour.

Selon une autre source proche du vestiaire, il était prévu «à la base» que le no 10 «serre les dents et fasse un effort pour ce match», mais il a été finalement décidé de le laisser au repos malgré une qualification en 8e de finale de Ligue des champions en jeu.