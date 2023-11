Buteur à l'aller face à Manchester City, Meschack Elia espère bien remettre ça mardi sur la pelouse des Citizens lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Indispensable au sein de l'attaque des Young Boys, le Congolais laisse entrevoir son immense potentiel sur la plus grande scène européenne.

Meschack Elia avait brillé au Wankdorf face à Manchester City. KEYSTONE

Meschack Elia n'est pourtant pas du genre à se mettre en avant. Même lorsqu'il est le principal artisan d'un succès du champion de Suisse, comme ce fut le cas samedi face à Winterthour (4-1). Ce qu'il veut, c'est «travailler pour l'équipe», a-t-il lâché après avoir réussi un but et deux passes décisives face aux Zuichois.

La recette de Wicky

Même si le Congolais de 26 ans ne se qualifiera jamais d'homme du match, il est indéniable qu'il est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe du coach Raphael Wicky. Ce dernier a récemment déclaré que, lorsqu'il s'agissait pour lui de désigner les deux titulaires en attaque, il en choisissait un parmi le trio Cédric Itten, Jean-Pierre Nsame et Silvere Ganvoula, «et à côté, Meschack virevolte».

Elia est un élément essentiel de l'équipe bernoise. Sur 20 matches possibles, il n'a ainsi pu souffler que lors de deux rencontres de Coupe de Suisse. L'international aux 30 sélections a un profil unique dans cette équipe : il est habile, intelligent dans le jeu, mais dispose aussi d'une frappe puissante, comme il l'a démontré lors de la 1re journée de Ligue des champions contre Leipzig. Mais son plus grand atout est bien sûr sa vitesse.

«Avec ses courses et son énergie, il sème le trouble dans les défenses adverses», explique Steve von Bergen, directeur sportif d'YB, en mentionnant une qualité importante de l'attaquant qui le rend si précieux pour l'équipe : «Sprinter aussi vite qu'Elia est une chose. Répéter ces sprints en est une autre. Elia sprinte aussi vite à la 3e minute qu'à la 80e. C'est la grande différence avec les autres joueurs rapides.»

L'œil de Chapuisat

Von Bergen n'était pas encore aux commandes lorsque Meschack Elia est arrivé à Berne, à l'automne 2019. En 2016 déjà, le Congolais avait attiré une première fois l'attention du chef scout d'YB, Stéphane Chapuisat, lorsqu'il avait brillé dans le Championnat d'Afrique des Nations, un tournoi auquel seuls les footballeurs évoluant dans les ligues nationales de leur pays d'origine sont autorisés à participer.

Meschack Elia avait alors marqué quatre buts, fait gagner le titre au Congo et été élu meilleur joueur du tournoi. Mais c'est en 2019 seulement, après un transfert finalement invalidé à Anderlecht où il aurait évolué avec la deuxième équipe, qu'il a rejoint Berne. Après s'être réfugié chez des parents à Lausanne, et après avoir été suspendu de manière illégale par la fédération congolaise: son ancien club, le Tout Puissant Mazembe, l'avait en effet accusé d'avoir falsifié son passeport.

Les louanges de Guardiola

Après l'intervention de la FIFA, Meschack Elia a finalement été autorisé à jouer pour les Young Boys à partir de début 2020. Il a disputé le 23 février 2020 à Saint-Gall le premier des 151 matchs qu'il a joués jusqu'à présent pour les Bernois. Personne n'aurait pensé, il y a près de quatre ans, que ce nombre serait aussi élevé.

Parce que la Suisse doit être pour Meschack Elia un tremplin vers une ligue plus importante. Il y a déjà eu quelques offres, comme cet été de la part du Besiktas Istanbul. Mais participer pour la deuxième fois à la phase de groupes de la Ligue des champions a été un argument suffisant pour que l'attaquant reste à YB.

Pep Guardiola a qualifié de «fantastique» son lob pour le 1-1 contre Manchester City il y a deux semaines à Berne. Elia en sourit : «Un but n'a pas de beauté. Un but est un but». Mais bien sûr, Elia n'aurait rien contre un but à l'Etihad Stadium de Manchester : «Je vais continuer à courir jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'espère que tout le monde va encore mouiller son maillot mardi.»

Il sait qu'avec de grosses performances sur la scène européenne, d'autres intéressés se manifesteront. «Ce n'est pas seulement une chance pour moi, mais pour tous mes coéquipiers», dit l'altruiste Elia qui, avec trois buts, est désormais le meilleur buteur d'YB en C1 avec Guillaume Hoarau. «Le plus important, c'est que nous puissions continuer à disputer des matches à ce niveau pour que nous puissions grandir en tant qu'équipe.»

Young Boys – Manchester City 1-3 UEFA Champions League, Groupe G, Matchday 3 25.10.2023

