Les Young Boys se sont inclinés 3-1 devant Manchester City en phase de poules de la Ligue des champions. Battus sur une réussite de Manuel Akanji et sur un doublé d'Erling Haaland, les Bernois ont livré une performance de choix un soir où il le fallait.

Young Boys – Manchester City 1-3 UEFA Champions League, Groupe G, Matchday 3 25.10.2023

Il y a des défaites qui méritent vraiment le qualificatif d’honorable. Celle concédée par les Young Boys devant Manchester City en est bien une.

Au Wankdorf, les Bernois se sont inclinés 3-1 devant les derniers vainqueurs de la Ligue des champions. Même si la victoire des Mancuniens ne souffre aucune discussion, il convient de saluer la performance des Young Boys. Ils furent à la hauteur de l’événement un soir où il fallait.

Et ils peuvent toujours croire à des lendemains européens en février prochain dans la mesure où ils demeurent en ballottage favorable dans le duel pour la troisième place de ce groupe G, synonyme de repêchage en Europa League, qui les oppose à l’Etoile Rouge. Les Serbes se sont pour leur part inclinés sur ce même score de 3-1 à Leipzig.

Leipzig – Étoile Rouge 3-1 UEFA Champions League, Groupe G, Matchday 3 25.10.2023

Les yeux dans les yeux

Une défense à quatre et un trio d'attaque avec Meschak Elia et Joël Monteiro aux côtés de Cédric Itten : et si Raphaël Wicky avait décidé de regarder Pep Guardiola les yeux dans les yeux ! La première période devait donner raison à l'entraîneur valaisan. Même s'ils ont subi le jeu face à la meilleure équipe du monde, les Young Boys ont offert la réplique espérée. La frappe cadrée de Filip Ugrinic à la... 30e seconde symbolisait parfaitement l'état d'esprit des Bernois. Ils entendaient jouer pleinement leur chance pour n'avoir rien à regretter.

A la pause, les Young Boys regagnaient les vestiaires sur un 0-0 qui n'avait rien de scandaleux même si Loris Benito avait suppléé son gardien sur la ligne. Coupable d'une faute de main sur cette action de la 33e minute, Anthony Racioppi devait toutefois livrer parfaitement la marchandise. On ne signe pas un clean sheet en première mi-temps face à Manchester City sans un grand gardien. Et celui qui a déboulonné David von Ballmoos est en passe, à 24 ans, d'en devenir un.

Une faute indiscutable mais «inutile»

A la 48e minute, le portier genevois déviait sur la latte une tête de Ruben Dias. Malheureusement pour les Bernois, Manuel Akanji fut le plus prompt sur le renvoi pour ouvrir le score. Mais il n'aura fallu que quatre minutes aux Bernois pour revenir à la hauteur des Champions d'Europe en titre. Cheikh Niasse trouvait Elia dans la profondeur. Seul face à Ederson, le Congolais témoignait du sang-froid et du brio nécessaires pour égaliser et pour plonger le Wankdorf dans une douce folie. A noter que l'avant-dernier passeur sur cette action magistrale fut... Anthony Racioppi.

Les Mancuniens reprenaient la main à la 65e minute dans un moment où le doute aurait pu s’immiscer dans leurs esprits. Le capitaine Mohamed Camara commettait une faute indiscutable mais bien «inutile» sur Rodri pour un penalty qui ne souffrait aucune discussion. Erling Haaland le transformait en force pour son premier but dans cette phase de poules. Anthony Racioppi réussissait ensuite une parade de plus pour maintenir les siens dans le match jusqu'à un petit bijou de Haaland pour le 3-1 de la 86e minute.