Ousmane Dembélé, touché à un mollet, n'a pas participé à l'entraînement collectif du PSG. Il sera certainement forfait mercredi lors du barrage retour de Ligue des champions contre Monaco.

Touché au mollet gauche et sorti au cours de la première période contre Monaco mardi dernier, le Ballon d'or n'était pas présent mardi à la séance collective, tout comme Fabian Ruiz (genou gauche) et Senny Mayulu.

«Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ont repris l'entraînement individuel», expliqué le communiqué médical du club, précisant que Fabian Ruiz «poursuit son travail individuel».

Les trois joueurs sont donc vraisemblablement forfaits pour le barrage retour de Ligue des champions mercredi au Parc des princes.

Touché aux adducteurs et sorti à la mi-temps du match contre Metz ce week-end (3-0), Désiré Doué était en revanche bien présent mardi à l'entraînement et sera opérationnel mercredi contre Monaco.