Ligue des champions Gros coup dur pour le PSG avant le barrage retour face à Monaco !

ATS

24.2.2026 - 11:54

Ousmane Dembélé, touché à un mollet, n'a pas participé à l'entraînement collectif du PSG. Il sera certainement forfait mercredi lors du barrage retour de Ligue des champions contre Monaco.

Ousmane Dembélé devrait manquer le barrage retour en Ligue des champions
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.02.2026, 11:54

24.02.2026, 11:56

Touché au mollet gauche et sorti au cours de la première période contre Monaco mardi dernier, le Ballon d'or n'était pas présent mardi à la séance collective, tout comme Fabian Ruiz (genou gauche) et Senny Mayulu.

Ligue des champions. Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Ligue des championsMatch fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

«Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ont repris l'entraînement individuel», expliqué le communiqué médical du club, précisant que Fabian Ruiz «poursuit son travail individuel».

Les trois joueurs sont donc vraisemblablement forfaits pour le barrage retour de Ligue des champions mercredi au Parc des princes.

Paris Saint-Germain - AS Monaco FC

me 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - AS Monaco FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 6h et 33min 39sec

Touché aux adducteurs et sorti à la mi-temps du match contre Metz ce week-end (3-0), Désiré Doué était en revanche bien présent mardi à l'entraînement et sera opérationnel mercredi contre Monaco.

Monaco – PSG 2-3

Monaco – PSG 2-3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

