A mi-chemin de la phase de groupes, Lugano conserve des chances intactes de jouer en Conference League au printemps prochain. Jeudi soir à Bruges, les Tessinois veulent confirmer.

Renato Steffen et Lugano se rendent à Bruges avec pour objectif de prendre leur revanche. KEYSTONE

Il y a deux semaines, le match aller ne combla pas de joie les Luganais. Une défaite 3-1 à domicile à l'issue d'un match à sens unique. Les Tessinois ont dû céder la tête du classement aux Belges. Bodö/Glimt a également dépassé l'équipe de l'entraîneur Mattia Croci-Torti en raison d'une meilleure différence de buts.

Seul Besiktas est encore derrière Lugano. Face aux favoris turcs, les Tessinois ont renversé un match qu'ils croyaient perdu d'avance en marquant trois buts en fin de match et en s'imposant 3-2. Un résultat que peu d'observateurs auraient cru possible avant le match, vu que l'effectif turc regorge de grands noms comme Gedson Fernandes, Ante Rebic ou Vincent Aboubakar.

En s'imposant à Istanbul, Lugano a posé les premières bases pour continuer à rêver dans cette phase de groupes. Un nouvel exploit à l'extérieur et les chances de passer à l'étape suivante augmenteraient encore. Les Belges sont toutefois ultra solides à domicile et encore invaincus cette saison (5 victoires, 5 nuls). Mais Besiktas l'était aussi jusqu'à ce que Lugano inflige aux Turcs leur première défaite à domicile de la saison après cinq victoires et un nul. Un bon présage pour les Tessinois.

ats