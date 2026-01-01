Mondial 2026

Le Brésil tenu en échec par le Venezuela et un geste magique

Le Brésil s'est fait surprendre à domicile par le Venezuela, qui a arraché un match nul inespéré (1-1) jeudi à Cuiaba dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. De quoi faire le bonheur de l'Argentine, qui a pris seule la tête du classement de la zone Amsud en s'imposant face au Paraguay (1-0) à Buenos Aires.