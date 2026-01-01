Ardon Jashari : «Bon match sur un terrain difficile»
Dan Ndoye : «Ces matches-là sont faits pour tester des choses»
Alvyn Sanches de retour avec l'équipe de Suisse
Nati : «Yakin privilégie les joueurs qui évoluent à l'étranger»
Fahd Adamson, agent de Cameron Puertas : «2029, ce n’est pas si loin que ça»
Cameron Puertas : «Je suis préparé à ne plus avoir ce passeport suisse»
Aurélie Csillag : «On n’a pas montré toutes nos qualités»
Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»
Zeki Amdouni : «Je serai prêt pour la Coupe du monde»
La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde
Nati féminine : «Nous sommes au début d'un nouveau processus»
Breel Embolo : «Qualifié et on n'a pas trop énervé les Kosovars»
Pierluigi Tami : «Un bon mélange entre jeunesse et expérience»
Consignes avant Kosovo-Suisse : «Montrer de l'envie jusqu'au bout»
Johan Manzambi : «J’ai rêvé de ce moment et c'est arrivé devant ma famille»
Dan Ndoye : «La clé ? Chacun joue parfaitement son rôle»
Avant Suisse - Suède : le regard de David Lemos et Ugo Curty
Michel Aebischer : «En Italie, la fondue me manque un peu»
Johan Manzambi, le joker genevois de Murat Yakin ?
Johan Manzambi : «Ça fait longtemps que j'attends ce match à Genève»
Tami sur le cas Okafor : «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant»
Iman Beney : «Enfin, j'ai marqué !»