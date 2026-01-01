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Coup de théâtre. L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026 Coup de théâtre. L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
Coup de théâtre

L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026

Et si la Coupe du monde 2026 réservait déjà son premier énorme coup de théâtre? Entre crise géopolitique explosive, incertitudes autour de l’Iran et négociations en coulisses, un scénario improbable se dessine… avec l’Italie en ligne de mire pour profiter de la situation.
«Je vous présente le Trionda». La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026 «Je vous présente le Trionda». La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026
«Je vous présente le Trionda»

La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026

La FIFA a dévoilé le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, baptisé Trionda. Il comporte notamment une légère amélioration de l'adhérence ainsi qu'une puce intégrée.
Coupe du monde. Un Argentin dopé lors de la compétition Coupe du monde. Un Argentin dopé lors de la compétition
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Un Argentin dopé lors de la compétition

L'international argentin Alejandro Gomez, surnommé Papu Gomez, champion du monde 2022, est suspendu deux ans pour dopage.
Mondial 2026. Le Brésil tenu en échec par le Venezuela et un geste magique Mondial 2026. Le Brésil tenu en échec par le Venezuela et un geste magique
Mondial 2026

Le Brésil tenu en échec par le Venezuela et un geste magique

Le Brésil s'est fait surprendre à domicile par le Venezuela, qui a arraché un match nul inespéré (1-1) jeudi à Cuiaba dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. De quoi faire le bonheur de l'Argentine, qui a pris seule la tête du classement de la zone Amsud en s'imposant face au Paraguay (1-0) à Buenos Aires.
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Mondial 2026. La patte magique de Lionel Messi fait le bonheur de l’Argentine Mondial 2026. La patte magique de Lionel Messi fait le bonheur de l’Argentine
Mondial 2026

La patte magique de Lionel Messi fait le bonheur de l’Argentine

L'Argentine a étrenné sa troisième étoile par une victoire contre l'Equateur (1-0), jeudi lors du premier match des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste a fait la différence grâce un nouveau coup de patte magique de son capitaine Leo Messi sur coup franc.
Baiser forcé à une joueuse. La majorité du staff de l'équipe d'Espagne claque la porte Baiser forcé à une joueuse. La majorité du staff de l'équipe d'Espagne claque la porte
Baiser forcé à une joueuse

La majorité du staff de l'équipe d'Espagne claque la porte

Six membres de l'encadrement de la sélection féminine espagnole ont présenté leur démission après le baiser forcé du président de la fédération Luis Rubiales sur la joueuse Jenni Hermoso. Cela laisse le sélectionneur Jorge Vilda sans adjoints.
«Honte internationale». Coup de théâtre ! Le boss du foot espagnol refuse de démissionner «Honte internationale». Coup de théâtre ! Le boss du foot espagnol refuse de démissionner
«Honte internationale»

Coup de théâtre ! Le boss du foot espagnol refuse de démissionner

Sur un siège éjectable depuis qu'il a embrassé de force sur la bouche la joueuse Jenni Hermoso après la victoire de l'Espagne dimanche au Mondial féminin, le grand patron du foot espagnol, Luis Rubiales, a pris tout le monde à contre-pied vendredi en refusant de démissionner et en contre-attaquant.
Baiser forcé à une joueuse. Au tour du gouvernement espagnol de mettre la pression Baiser forcé à une joueuse. Au tour du gouvernement espagnol de mettre la pression
Baiser forcé à une joueuse

Au tour du gouvernement espagnol de mettre la pression

Le gouvernement espagnol exige une enquête «transparente et urgente» à la Fédération nationale de football. Celle-ci est éclaboussée par le baiser forcé de son président, Luis Rubiales, sur une joueuse de la Roja après la finale du Mondial dames.
Mondial dames. Les excuses du président de la «Fédé» espagnole Mondial dames. Les excuses du président de la «Fédé» espagnole
Mondial dames

Les excuses du président de la «Fédé» espagnole

Le président de la Fédération espagnole (RFEF) Luis Rubiales a présenté ses excuses à propos du baiser sur la bouche donné sans son consentement à la joueuse espagnole Jenni Hermoso après la victoire au Mondial dames. C'était un acte «sans aucune mauvaise intention», a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Mondial dames. Tragique nouvelle en plein sacre pour la buteuse de la finale Mondial dames. Tragique nouvelle en plein sacre pour la buteuse de la finale
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Tragique nouvelle en plein sacre pour la buteuse de la finale

Sacrée championne du monde dimanche avec l’Espagne et unique buteuse de la finale, Olga Carmona a appris le décès de son père après la rencontre.
Scandale au Mondial dames. Le président de la «Fédé» espagnole embrasse une joueuse Scandale au Mondial dames. Le président de la «Fédé» espagnole embrasse une joueuse
Scandale au Mondial dames

Le président de la «Fédé» espagnole embrasse une joueuse

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été critiqué dimanche pour avoir embrassé sur la bouche l'attaquante Jenni Hermoso après le sacre de la Roja face à l'Angleterre en finale de la Coupe du monde (1-0).
Mondial dames. L’Espagne sur le toit du monde contre toute attente Mondial dames. L’Espagne sur le toit du monde contre toute attente
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L’Espagne sur le toit du monde contre toute attente

L’équipe d’Espagne est devenue championne du monde de football féminin pour la première fois de son histoire. Grâce à un but d’Olga Carmona (29e), la Roja a battu (1-0) l’Angleterre en finale dimanche à Sydney.
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Le sélectionneur des Américaines claque la porte

Le sélectionneur de l'équipe féminine des Etats-Unis, Vlatko Andonovski, a démissionné à la suite de l'élimination dès les huitièmes de finale du Mondial face à la Suède.
Millésime 2023, un cru unique. Les cinq moments marquants de la Coupe du monde dames Millésime 2023, un cru unique. Les cinq moments marquants de la Coupe du monde dames
Millésime 2023, un cru unique

Les cinq moments marquants de la Coupe du monde dames

La Coupe du monde féminine s'achève dimanche avec une finale inédite entre deux novices, l'Angleterre et l'Espagne, clôturant un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande marqué par l'élimination de favorites et la montée en puissance de nouvelles nations. Retour sur cinq des meilleurs moments du tournoi.
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Pour la première fois au cours des 9 éditions de la Coupe du monde dames, l'équipe des USA repart sans une médaille. Les doubles tenantes du titre ont été battues dimanche en huitièmes de finale par la Suède aux tirs aux but.
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La Coupe du monde féminine de football, qui se déroule actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déjà atteint des records d'affluence, dépassant l'édition de 2015 au Canada, a annoncé la FIFA dimanche.
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Les Pays-Bas, vice-Champions du monde en 2019, ont battu l'Afrique du Sud 2-0 à Sydney. Ce succès leur offre un quart de finale contre l'Espagne, qui avait éliminé la Suisse samedi.

Phase de groupes de la Coupe du monde 2026

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Finale