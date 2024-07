Kylian Mbappé reconnaît que son partenaire Antoine Griezmann a «un petit coup de moins bien» à l'Euro 2024. Le capitaine de l'équipe de France regrette toutefois que son coéquipier soit «charcuté» par les critiques, a-t-il dit jeudi avant le quart de finale contre la Portugal, à Hambourg.

Kylian Mbappé a défendu son coéquipier Antoine Griezmann, visé par les critiques. IMAGO/NurPhoto

AFP Nicolas Larchevêque

Griezmann «est dans un moment un peu plus dur, c'est une vérité, ce n'est pas une honte de le dire», a estimé Mbappé en conférence de presse de veille de match, assurant que le no 7 avait «le soutien de tout le groupe» des Bleus.

Mais «Antoine a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection».

«C'est dommage qu'il ait un petit coup de moins bien et qu'on le jette à la rue et qu'on l'égratigne. Chacun est libre de donner son opinion, mais ça me fait un peu mal», a ajouté Mbappé.

Griezmann «est l'un des meilleurs joueurs de l'ère moderne de l'équipe de France. Et être un pays de foot, c'est aussi soutenir ses grands joueurs quand ils sont un peu dans la difficulté», a-t-il poursuivi.

Pour la superstar des Bleus, «Grizou» est «quelqu'un qui aime être aimé. Vous le voyez sur son visage. Quand il est soutenu, il donne le meilleur de lui-même. Donc aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide».

Deschamps : «On aura besoin d'Antoine»

Griezmann «n'est pas en déprime, hein», a souri Didier Deschamps interrogé sur la relative méforme de son joueur.

«On aura besoin d'Antoine», insiste le sélectionneur, «dans le volume de jeu, ses données chiffrées restent égales. Sur la partie technique ou l'efficacité, il est inférieur à ce qu'il a pu être. Mais les autres joueurs vont compenser, on aura besoin de tous nos joueurs au maximum» contre le Portugal.